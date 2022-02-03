Актриса Голубкина переживает за Собчак: «Ей могут настучать по сусалам»

Актриса Мария Голубкина переживает за судьбу Ксении Собчак. Об этом она рассказала в микроблоге Instagram.

Актриса пожаловалась на то, что устала от едких высказываний светской львицы в адрес представителей шоу-бизнеса. Голубкина предположила, что в жизни Ксении Анатольевны не все так хорошо. Поэтому 48-летняя актриса боится за Ксюшу, ведь скоро «ей могут настучать по сусалам», поскольку таких, как она, не любят.

По мнению Голубкиной, россияне больше почитают актеров, нежели светских львиц. Актриса также высказала свое мнение о новом клипе Сергея Шнурова «Шмарофон», в котором есть оскорбительные слова в адрес Ксении Собчак. По сути, Шнуров высмеял стремление Ксении запустить марафон личностного роста, дабы учить людей зарабатыванию денег. Такая идея появилась у Собчак после интервью с коучем Еленой Блиновской. Но Голубкину обидные словам о Собчак не смущают, так как, по ее мнению, скандальная тележурналистка заслужила подобное отношение. При этом актриса призналась, что считает эпатажную блондинку несчастной женщиной, пишет teleprogramma.pro .

Напомним, что недавно Собчак выпустила расследование, в котором разоблачила многих отечественных звезд шоу-бизнеса, занимающихся продажей курсов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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