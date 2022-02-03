Артист Виктор Раков нелестно высказался о своем коллеге по «Ленкому» Дмитрии Певцове

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В разговоре с репортёром онлайн-издания «Городовой» популярный российский артист Виктор Раков весьма нелестно рассказал о своем коллеге по «Ленкому» Дмитрии Певцове.
Журналист задал Ракову вопрос, есть ли у него желание работать народным избранником Государственной думы Российской Федерации, как, к примеру, поступил известный актёр театра и кино Дмитрий Певцов. На это Виктор Раков ответил: в творческой среде во все времена было принято считать, что каждый талант обязан заниматься своим делом. Совсем другое дело, когда творческий человек разменивается ради материальной выгоды.
Как утверждает Раков, лично он осознал эту простую истину в тот период, когда работал преподавателем в ГИТИСе. Именно тогда Виктор убедился, что максимально качественно совмещать актерство и общественную деятельность невозможно. А быть свадебным генералом и без толку просиживать штаны в депутатском кресле, изображая бурную деятельность, он бы не стал.
«Люди ведь тебе свои судьбы доверяют, — заметил актер. — Неприлично занимать такое место просто так».
Раков сказал, что не взялся бы за политику, несмотря на то, что с депутатскими надбавками его пенсия составила бы 300 тысяч рублей.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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