Федосеева-Шукшина на публике обругала сына Алибасова за предложение жениться

В январе этого года Лидия Федосеева-Шукшина отправилась в подмосковный пансионат для пожилых людей, где раньше находился Леонид Куравлев. СМИ тут же написали о том, что родственники 83-летней актрисы упекли ее в дом престарелых, чтобы завладеть ее имуществом. Эта тема обсуждалась в эфире передачи «Пусть говорят».

Лидия Николаевна, которая сейчас находится на самоизоляции, призналась, что ей понравилось в пансионате и она не против того, чтобы туда вернуться и подлечиться. Несмотря на слова актрисы, находящиеся в студии эксперты сочли поступок дочери актрисы Ольги безрассудным. Многие раскритиковали дочь за то, что та отправила мать в пансионат. Сама Лидия Федосеева-Шукшина во время включения в эфир передачи «Пусть говорят» публично обругала сына бывшего мужа, музыкального продюсера Бари Алибасова, который также выступил против проживания актрисы в доме престарелых.

«Вон отсюда. Ты подлец, ты мерзавец. Самый отвратительный, которых я только знаю. Чтобы тебя на этом телевидении вообще больше не было. Ты не достоин мизинца быть здесь», — прокричала актриса и при этом показала ему фигу в камеру.

Ведущий шоу посчитал, что этот жест можно расценивать как ответ артистки на предложение руки и сердца, которое сын Алибасова сделал ранее. Сам сын музыкального продюсера, с которым у Лидии Николаевны отношения не задались, не обиделся на оскорбления, а наоборот поблагодарил ее за такую оценку, пишет starhit.ru .

Ранее Бари Алибасов-младший заявил, что Федосееву-Шукшину необходимо срочно спасать и даже предположил жениться на ней, чтобы стать ее опекуном.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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