Рустам Солнцев подтвердил подлинность слитого фото больной Анастасии Заворотнюк

Сегодня, 12:14

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Рустам Солнцев подтвердил подлинность слитого фото больной Анастасии Заворотнюк
Российский блогер Рустам Солнцев

Российский блогер Рустам Солнцев подтвердил подлинность слитой ранее фотографии актрисы Анастасии Заворотнюк, которая уже несколько лет борется с онкологическим заболеванием.

Напомним, речь о снимке, сделанном камерой фиксации нарушений правил дорожного движения. В кадр попала машина, за рулем которой запечатлен фигурист Петр Чернышов. Рядом с ним, на сиденье пассажира, сидела женщина. И хотя на актрису Анастасию Заворотнюк, которая блистала в сериале «Моя прекрасная няня», она совершенно не похожа, СМИ заявляют, что это именно она.

Рустам Солнцев также опознал в женщине знаменитую артистку.

«К сожалению, это Заворотнюк», — заявил он в своем YouTube-канале.

Отметим, что женщина на фото вместе с Чернышовым располневшая, с короткой стрижкой.

«А что вы хотели увидеть, ребят? Она еще не плохо выглядит. Не такое огромное лицо, короткие волосы. Рак никого не красит», — констатировал Солнцев.

Ранее Татьяна Навка возмутилась сливом фото Заворотнюк. Она попыталась пристыдить тех, кто опубликовал в сети данный кадр.

Актер Борис Смолкин, коллега Анастасии по сериалу «Моя прекрасная няня», предположил, что данный снимок за определенную сумму могли продать сотрудники ГИБДД, пишет ОСН.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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