Рустам Солнцев подтвердил подлинность слитого фото больной Анастасии Заворотнюк

Валерий Шапошников не пускает семью на улицу из-за неудовлетворительной работы коммунальных служб
Смольный не выполнил свои обещания по уборке снега в Санкт-Петербурге. Об этом заявил депутат муниципального...Подробнее
Российский блогер Рустам Солнцев подтвердил подлинность слитой ранее фотографии актрисы Анастасии Заворотнюк, которая уже несколько лет борется с онкологическим заболеванием.
Напомним, речь о снимке, сделанном камерой фиксации нарушений правил дорожного движения. В кадр попала машина, за рулем которой запечатлен фигурист Петр Чернышов. Рядом с ним, на сиденье пассажира, сидела женщина. И хотя на актрису Анастасию Заворотнюк, которая блистала в сериале «Моя прекрасная няня», она совершенно не похожа, СМИ заявляют, что это именно она.
Рустам Солнцев также опознал в женщине знаменитую артистку.
«К сожалению, это Заворотнюк», — заявил он в своем YouTube-канале.
Отметим, что женщина на фото вместе с Чернышовым располневшая, с короткой стрижкой.
«А что вы хотели увидеть, ребят? Она еще не плохо выглядит. Не такое огромное лицо, короткие волосы. Рак никого не красит», — констатировал Солнцев.
Ранее Татьяна Навка возмутилась сливом фото Заворотнюк. Она попыталась пристыдить тех, кто опубликовал в сети данный кадр.
Актер Борис Смолкин, коллега Анастасии по сериалу «Моя прекрасная няня», предположил, что данный снимок за определенную сумму могли продать сотрудники ГИБДД, пишет ОСН.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Смольный не выполнил свои обещания по уборке снега в Санкт-Петербурге. Об этом заявил депутат муниципального...Подробнее
Два человека пострадали в результате ДТП на трассе в Бокситогорском районе Ленинградской области. Виновник аварии погиб...Подробнее
Прошедшие в Петербурге снегопады в очередной раз продемонстрировали нежелание Смольного бороться с проблемой...Подробнее
Боевые истребители Соединённых Штатов Америки F-22 и F-35 попали под воздействие системы радиоэлектронного подавления...Подробнее
По сообщениям очевидцев, сегодня примерно в половине десятого утра из окна дома, расположенного на Комендантском...Подробнее
Военный обозреватель Сергей Аксенов сообщил о рискованных действиях Великобритании, которые могут привести к потере...Подробнее
Как стало известно, с 7 февраля каждому российскому пенсионеру может достаться денежная выплата в размере около 10 тыс....Подробнее
Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец рассказал, какой может быть война на Украине. По его мнению,...Подробнее
Получателям пенсий Российской Федерации объяснили, почему в феврале этим гражданам следует забрать с карточки банка...Подробнее
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о готовности европейских стран противостоять «российской агрессии», в...Подробнее
Комментировать