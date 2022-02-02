Татьяна Кравченко: «То, что творит Александра Захарова, за гранью добра и зла»

Вчера, 23:24

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Татьяна Кравченко: «То, что творит Александра Захарова, за гранью добра и зла»
Фото из открытых источников

После ухода в мир иной Марка Захарова, его дочь, ведущая актриса театра «Ленком», постоянно конфликтует с новым руководством театра. Александра Захарова ставит в вину директору Марку Варшаверу то, что он разрушает театральное наследство ее отца. Дочь великого режиссёра собирается в судебном порядке присвоить себе права на поставленные им спектакли. 

Взяв интервью у актрисы, Андрей Караулов написал письмо в Следственный комитет РФ. Он указал, что, совершая госзакупки, театральное руководство нарушает законы страны. Об этом пишет издание «Киноафиша России». 

Сотрудники СК нагрянули в «Ленком». Группа возмущенных актеров обратились с письмом к Александру Бастрыкину. Артисты попросили разобраться в ситуации. Творческие люди хотят спокойно работать, а не тратить время на проверки по ложным обвинениям людей, не имеющих никакого отношения к театру. Актёры «Ленкома» уверены что скандал спровоцировала Александра Захарова. Коллектив осудил дочь талантливого режиссёра за интервью журналисту. 

Репортёр, не разобравшись, заявил о несуществующих нарушениях в финансово-хозяйственной деятельности учреждения. Главное — Захарова молча с этим согласилась. Вероятно, у наследницы режиссёра взыграло желание и самой стать худруком. Однако её сложные отношения с Варшавером не позволят ей пройти на данную должность. 

По мнению Виктора Ракова, женщина просто до конца не понимает, что подразумевает должность художественного руководителя театра, в обязанности которого входят не только творческие, но и экономические вопросы. 

«Художественное руководство по наследству не передается. Для этой должности надо обладать определенными качествами. Но Саша решила, что сможет взять на себя такую ответственность. Сейчас у нее непонятные отношения с Марком Варшавером, и это отражается на всем коллективе», — отметил актер в интервью изданию «Экспресс газета».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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