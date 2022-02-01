Певец Виктор Салтыков рассказал об изменах в браке с первой женой Ириной

Сегодня, 20:39

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Певец Виктор Салтыков рассказал об изменах в браке с первой женой Ириной
Фото из открытых источников

В одном из эфиров YouTube-канала «Алена, блин!» некогда известный поп-исполнитель Виктор Салтыков сделал признание о неоднократных изменах первой жене.

В то же время, по словам артиста, у его Ирины во время их брака также был любовник. Правда, тогда их брак уже трещал по швам. 

Однако оба еще не были готовы окончательно разорвать отношения: «...То я просил прощения, то она сказала: «Давай жить вместе».

О том, что жена неверна, Салтыков узнал случайно, в то время, как Салтыковой об изменах мужа «кто-то доносил».

Из-за несчастливой семейной жизни оба артиста искали утешение в алкоголе, иногда они выпивали вместе. Стальной характер Ирины, по словам Виктора, не позволил паре счастливо жить вместе.

«Ира не со всеми уживалась, у нее характер... Я люблю женщин внутренне богатых. У Иры много хороших качеств, но жить мы вместе не смогли бы все равно», — заключил 64-летний музыкант.

Второй женой артиста стала также Ирина, бывшая некогда поклонницей их группы. В браке супруги живут уже 28 лет.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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