Роза Сябитова заметила у себя феноменальные изменения после перенесенного коронавируса

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Телеведущая Роза Сябитова, которая в ближайшее время отметит 60-летний юбилей, перенесла коронавирус в бессимптомной форме. После этого она столкнулась с некоторой странностью. После участия в шоу «Звезды в Африке» главная сваха страны вернулась в Москву, сдала тест на антитела и обнаружила, что они упали. Стоит сказать, что после выздоровления Роза прошла полный курс вакцинации и следит за уровнем антител, пишет sobesednik.ru.
Роза решила посоветоваться с Еленой Малышевой о том, ставить ли ей еще одну прививку. Малышева рекомендовала ей немного подождать. Спустя время Сябитова сдала кровь на антитела и выяснила, что их стали больше. Телеведущая не может найти этому феномену объяснение, но она рада такому повороту событий. Роза обрадовалась тому, что организм способен вырабатывать антитела самостоятельно. Она призналась, что ее сильно напугала болезнь Ларисы Гузеевой. Кстати, сейчас актриса, победившая болезнь благодаря силе воли и здоровью, восстанавливается.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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