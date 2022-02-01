Бывший жених Анастасии Волочковой Сергей Кузнецов высказался по поводу их расставания

Бывший жених балерины Анастасии Волочковой Сергей Кузнецов рассказал о том, почему они расстались.

Еще не так давно они проводили много времени вместе, и балерина даже говорила о замужестве. Волочкова новогодние каникулы проводила в компании Сергея на Мальдивах. Она много записывала видео, но не публиковала снимки в своем фирменном шпагате, да и вообще перестала размещать провокационные фото. Поэтому многие отмечали, что эти отношения хорошо на нее влияют.

Но потом прозвучала новость об их расставании. Это подтвердила и сама Волочкова, заявив, что Сергею от отношений с ней нужен был только хайп. Их отношения разладились по возвращению в Россию. Балерине стало известно о судимости Сергея, а также то, что он в статусе разыскиваемого лица.

По словам Волочковой, она поняла, что Кузнецов на самом деле не испытывал к ней искренних чувств. Тем не менее, она не стала бросаться обвинениями и даже заявила, что никому ни при каких обстоятельствах не позволит «осквернить Сережу». По ее словам, возникли «обстоятельства», которые вынудили их перевести романтические отношения в «русло дружбы».

Кузнецов молчать тоже не стал и заявил, что Волочкова совершила поступки, которые он не прощает. Уточнять о чем речь, он не стал, но добавил, что «увидел человека, изображающего жертву».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700