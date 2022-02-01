Бывший жених Анастасии Волочковой Сергей Кузнецов высказался по поводу их расставания

Сегодня, 12:59

0

Image 16+
Бывший жених Анастасии Волочковой Сергей Кузнецов высказался по поводу их расставания
Фото из открытых источников

Бывший жених балерины Анастасии Волочковой Сергей Кузнецов рассказал о том, почему они расстались.

Еще не так давно они проводили много времени вместе, и балерина даже говорила о замужестве. Волочкова новогодние каникулы проводила в компании Сергея на Мальдивах. Она много записывала видео, но не публиковала снимки в своем фирменном шпагате, да и вообще перестала размещать провокационные фото. Поэтому многие отмечали, что эти отношения хорошо на нее влияют.

Но потом прозвучала новость об их расставании. Это подтвердила и сама Волочкова, заявив, что Сергею от отношений с ней нужен был только хайп. Их отношения разладились по возвращению в Россию. Балерине стало известно о судимости Сергея, а также то, что он в статусе разыскиваемого лица.

По словам Волочковой, она поняла, что Кузнецов на самом деле не испытывал к ней искренних чувств. Тем не менее, она не стала бросаться обвинениями и даже заявила, что никому ни при каких обстоятельствах не позволит «осквернить Сережу». По ее словам, возникли «обстоятельства», которые вынудили их перевести романтические отношения в «русло дружбы».

Кузнецов молчать тоже не стал и заявил, что Волочкова совершила поступки, которые он не прощает. Уточнять о чем речь, он не стал, но добавил, что «увидел человека, изображающего жертву».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Анфиса Чехова считает беседу с Собчак ниже своего достоинства

Сегодня, 15:59

Роза Сябитова заметила у себя феноменальные изменения после перенесенного коронавируса

Сегодня, 15:49

Дубовицкая прокомментировала запрет дуэту «Кролики» выступать на Украине

Сегодня, 14:54

Бывший жених Анастасии Волочковой Сергей Кузнецов высказался по поводу их расставания

Сегодня, 12:59

Адвокат Редько прокомментировал публикацию фото Заворотнюк

Сегодня, 11:59

Народный артист РСФСР Лев Лещенко перечислил недостатки жизни в СССР

Вчера, 16:39

Избившего актера Павла Прилучного бизнесмена экстренно госпитализировали

1-02-2022, 23:39

Жулин назвал ошибкой измену Навке с Грищук

1-02-2022, 15:39

Находящийся в центре скандала Малахов устроил потасовку с Владиславом Лисовцом

1-02-2022, 14:49

Лечащий врач телеведущего Андрея Малахова подтвердил его болезнь

1-02-2022, 09:54

Валерия Николаева не пустили на церемонию вручения премии «Золотой орел»

29-01-2022, 16:09

Дубовицкая пожаловалась на отсутствие выступлений у артистов «Аншлага»

27-01-2022, 14:04

Дочери Сергея Доренко решили отсудить имущество его вдовы

26-01-2022, 12:24

Отец Началовой прокомментировал инициативу переименовать Ленинский проспект в честь дочери

25-01-2022, 19:09

Полина Гагарина показала фанатам свой особняк за миллион долларов

25-01-2022, 14:04

Шнуров придумал ответ на критику со стороны властей Санкт-Петербурга в свой адрес

20-01-2022, 16:14

Умерла 49-летняя актриса из сериалов «Петербургские тайны» и «Две судьбы» Сибирякова

19-01-2022, 16:54

Популярный актер Борис Щербаков пообещал серьезно поговорить с противницей вакцинации Марией Шукшиной

10-01-2022, 18:24

В Петербурге умерла режиссер «Лунтика» Галина Воропай

1-01-2022, 20:49

Эдгард Запашный ответил на обвинения из-за QR-кодов: «Разделяют людей на два лагеря»

29-12-2021, 20:59

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Валерий Шапошников не пускает семью на улицу из-за неудовлетворительной работы коммунальных служб 

Валерий Шапошников не пускает семью на улицу из-за неудовлетворительной работы коммунальных служб 

1-02-2022, 19:51

0

Смольный не выполнил свои обещания по уборке снега в Санкт-Петербурге. Об этом заявил депутат муниципального...

Подробнее
С 1 февраля все пенсионеры России будут платить больше

С 1 февраля все пенсионеры России будут платить больше

31-01-2022, 16:44

0

С 1 февраля расходы пенсионеров снова вырастут, уверен пенсионный эксперт Сергей Власов. Он рассказал, из-за чего...

Подробнее
В Ленинградской области водитель поплатился жизнью за обгон в неположенном месте

В Ленинградской области водитель поплатился жизнью за обгон в неположенном месте

1-02-2022, 19:54

0

Два человека пострадали в результате ДТП на трассе в Бокситогорском районе Ленинградской области. Виновник аварии погиб...

Подробнее
Forbes: «десантный гамбит Путина» стал неприятным сюрпризом для США

Forbes: «десантный гамбит Путина» стал неприятным сюрпризом для США

31-01-2022, 20:29

0

Соединенные Штаты и другие страны Запада не зря внимательно следили за маршрутом шести десантных кораблей ВМФ РФ. Пока...

Подробнее
Петербургский таксист заплатит 150 тысяч штрафа за стрельбу по маршрутке

Петербургский таксист заплатит 150 тысяч штрафа за стрельбу по маршрутке

31-01-2022, 18:59

0

Таксист Александр Смирнов, обстрелявший из пневматического пистолета маршрутку, заполненную пассажирами, будет вынужден...

Подробнее
Петербург испытывает серьезный дефицит трудовых кадров среди молодежи

Петербург испытывает серьезный дефицит трудовых кадров среди молодежи

31-01-2022, 20:48

0

Отсутствие комплексной политики Смольного привело к оттоку молодежи из Санкт-Петербурга, о чем свидетельствует...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Жители Петербурга не хотят платить за плохо убираемый снег

Жители Петербурга не хотят платить за плохо убираемый снег

1-02-2022, 17:58

0

Прошедшие в Петербурге снегопады в очередной раз продемонстрировали нежелание Смольного бороться с проблемой...

Подробнее
Гражданам в России по заявлению выплатят по 10 тыс. рублей с 1 февраля 2022 года

Гражданам в России по заявлению выплатят по 10 тыс. рублей с 1 февраля 2022 года

31-01-2022, 22:44

0

Многих россиян ждет денежная выплата в размере 10 тысяч рублей. Получить такую выплату возможно уже в феврале. По...

Подробнее
В ПФР сообщили о начале выплат от 5 до 10 тыс. рублей гражданам в России с 3 февраля

В ПФР сообщили о начале выплат от 5 до 10 тыс. рублей гражданам в России с 3 февраля

31-01-2022, 16:24

0

С 3 февраля Пенсионный фонд начнет выплачивать пособия на детей. Таких пособий через ПФР оформляется несколько видов...

Подробнее
Проблемы в сфере ЖКХ не остановили Беглова от поездки в Минск

Проблемы в сфере ЖКХ не остановили Беглова от поездки в Минск

1-02-2022, 12:36

0

Коммунальщики Смольного до сих пор не могут справиться с последствиями снегопадов. Плюс остается нерешенной проблема с...

Подробнее