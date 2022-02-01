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На днях в Сеть «слили» фото с камеры ГИБДД, на котором, как было заявлено, можно увидеть едущих в авто Петра Чернышева и его супругу Анастасию Заворотнюк, которая борется с онкозаболеванием и от этого имеет изменения во внешности.
У пользователей Сети появившийся в открытом доступе снимок вызвал разные чувства. Одни сочли, что на фото действительно запечатлены известный фигурист и знаменитая актриса. Многие поклонники были шокированы внешним видом любимой актрисы. Они сочли, что Анастасия сама на себя не похожа. Другие не поверили, что это Чернышев и тяжелобольная Заворотнюк. При этом многие считают, что эта публикация является незаконной.
Адвокат Редько прокомментировал публикацию фото Заворотнюк. Как компетентный специалисты он заявил, что появление в сети этого снимка вполне законно.
«Я думаю, законно, потому что фиксация производится в общественном месте общеизвестной камерой. Поэтому здесь вряд ли есть какое-либо основание предъявлять претензии тем, кто использует изображение гражданина», — сказал он.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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