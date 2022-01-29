Народный артист РСФСР Лев Лещенко перечислил недостатки жизни в СССР

Сегодня, 16:39

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Народный артист РСФСР Лев Лещенко перечислил недостатки жизни в СССР
Фото из открытых источников

80-летний артист певец Лев Лещенко указал на основные недостатки, с которыми сталкивался во время жизни при СССР. По словам знаменитости, самое большое неудобство, с которым приходилось мириться при Союзе, — это скудный выбор товаров, предметов быта и продуктов, из-за чего молодежи было трудно выразить свою индивидуальность. Об этом пишет «Вечерняя Москва».

Накануне своего 80-летнего юбилея народный артист РСФСР Лев Лещенко сравнил отличие современной молодежи от их сверстников, живущих при СССР. Лев Валерьянович подчеркнул, что в СССР было много преимуществ, которых лишено современное поколение — и в частности, это очень качественное образование и твердые моральные принципы. В то же время артист признался, что ему больше по душе жизнь в современных реалиях, где есть возможность самовыражения, огромный выбор различных товаров, а также возможность воспользоваться услугами, которые значительно облегчают быт. 

«А вот если сравнивать эстраду, то во время СССР все было таким душевным, искренним, глубоким. Чувствовался посыл артиста, его желание передать свое творчество, порадовать публику. Сейчас же эстрада почти так же поверхностна, как и современное образование. Артисты идут на поводу трендов, которые зачастую ничего, кроме развлекательного момента, не несут», - поделился Лев Лещенко. 

При этом артист указал, что его критика современной эстрады вовсе не относится к исполнителям рэпа — такие певцы несут, по его словам, поэтическую составляющую своего творчества.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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