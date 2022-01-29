Избившего актера Павла Прилучного бизнесмена экстренно госпитализировали

Вчера, 23:39

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Избившего актера Павла Прилучного бизнесмена экстренно госпитализировали
Фото из открытых источников

История, которая произошла с известным российским «мажором» Павлом Прилучным ещё в 2020 году, неожиданно приобрела новый поворот. Речь идет о случае жестокого избиения актера в Калининграде. Прилучный участвовал в съемках сериала «В клетке» в Калининграде. Вечером актер посетил местный ночной клуб «Завод», где и состоялась драка с владельцем заведения Владимиром Семеновым. На следующий день Павел улетел в Москву, где был госпитализирован в больницу им. Пирогова. Прилучному был поставлен диагноз - перелом лицевой кости и проведена экстренная операция.

На днях должно было состояться очередное судебное заседание. Однако, оно было перенесено на 8 февраля. Причина, которая была озвучена - неявка подсудимого. Адвокат Семенова сообщила суду, что тот был доставлен в кардиоцентр. Но диагноз подсудимого до сих пор никто не озвучил.

В результате, и так очень затянувшийся судебный процесс, получил очередную заминку.

Нужно заметить, что Павел Прилучный потребовал для подсудимого наказание по всей строгости закона РФ, вплоть до многомиллионного штрафа и лишения свободы.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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