Жулин назвал ошибкой измену Навке с Грищук

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Фигурист и тренер Александр Жулин считает самой большой ошибкой своей жизни измену Татьяне Навке с Оксаной Грищук. Сенсационное признание прозвучало на программе «Судьба человека», которая выходит на канале «Россия 1».
По его словам, с Татьяной Навкой он свел знакомство на банкете после чемпионата мира в 1993 году.
«Я ошалел от того, что она тогда вытворяла на танцполе. Это сейчас она дива, а тогда была скромной девочкой. Она за один год поменялась и расцвела. Я влюбился...», - разоткровенничался Жулин.
Брак Татьяны и Александра продлился 14 лет. Был период, когда мужчина изменил своей жене с другой олимпийской чемпионкой - Оксаной Грищук. Потом очень сильно сожалел о своем поступке, который причинил боль супруге. Она очень сильно плакала, вспоминает он.
«Я за одну ночь понял, что творю что-то непотребное. Это была огромная ошибка в моей жизни. Это было помутнение рассудка...», — приводит слова тренера «Телепрограмма».
Жулин во время телеэфира признался, что с Оксаной Грищук он изменял и своей первой жене Майе Усовой. Перед ней он тоже почувствовал себя виноватым.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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