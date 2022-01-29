Находящийся в центре скандала Малахов устроил потасовку с Владиславом Лисовцом

Сегодня, 14:49

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Находящийся в центре скандала Малахов устроил потасовку с Владиславом Лисовцом
Фото из открытых источников

Телеведущий Андрей Малахов оказался в центре внимания из-за скандала со стилистом Владиславом Лисовцом.

В Сети уже не один месяц ходят слухи о том, что Андрей Малахов серьезно болен, пишет Экспресс газета. Якобы из-за этого заболевания изменился его внешний вид, и он даже вынужден носить парик. Сам телеведущий никак не комментирует эти слухи, но от этого внимание к нему, похоже, только растет. Да и сам Малахов не стесняется давать поводы для обсуждений.

В Сети активно обсуждают видео, на котором известный стилист Владислав Лисовец бросается на вроде бы тяжелобольного ведущего из-за шубы.

«Драка за шубу!!! Стоило мне только примерить модный подарок, а Владислав Лисовец уже тут как тут! Не отдам!! Поддерживаем тренд среди мировых брендов на отказ от натурального меха», — подписал видео Малахов.

Конечно же это была шутка. Но нашлись пользователи, которые раскритиковали Малахова. Им не понравился внешний вид и то, какую одежду начал носить телеведущий.

И пока одни критикуют Малахова за его шубы и костюмы, другие пытаются разобраться, действительно ли он может быть замешан в краже денег из благотворительного фонда, в чем его обвинили после призыва помочь Марине Хлебниковой, у которой сгорела квартира.

Немало коллег уже вступились за известного телеведущего, отметив, что Малахов давно занимается организацией сборов для нуждающихся.

«Мы для инвалидов собирали деньги. Речи о процентах не шло. Это смешно. Вы что, думаете, он мало получает? Это давно было бы известно. Андрей всегда сочувствует, идет навстречу. Кому-то это выгодно. Совершенно уверена, что это лживые слухи», — заявила вдова Николая Караченцова Людмила Поргина.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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