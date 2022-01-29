Находящийся в центре скандала Малахов устроил потасовку с Владиславом Лисовцом

Для всех пенсионеров в России понедельник начнётся с плохой новости
Понедельник, 31 января, с высокой степенью вероятности, начнётся с чрезвычайно плохой новости, касающейся положения с...Подробнее
Телеведущий Андрей Малахов оказался в центре внимания из-за скандала со стилистом Владиславом Лисовцом.
В Сети уже не один месяц ходят слухи о том, что Андрей Малахов серьезно болен, пишет Экспресс газета. Якобы из-за этого заболевания изменился его внешний вид, и он даже вынужден носить парик. Сам телеведущий никак не комментирует эти слухи, но от этого внимание к нему, похоже, только растет. Да и сам Малахов не стесняется давать поводы для обсуждений.
В Сети активно обсуждают видео, на котором известный стилист Владислав Лисовец бросается на вроде бы тяжелобольного ведущего из-за шубы.
«Драка за шубу!!! Стоило мне только примерить модный подарок, а Владислав Лисовец уже тут как тут! Не отдам!! Поддерживаем тренд среди мировых брендов на отказ от натурального меха», — подписал видео Малахов.
Конечно же это была шутка. Но нашлись пользователи, которые раскритиковали Малахова. Им не понравился внешний вид и то, какую одежду начал носить телеведущий.
И пока одни критикуют Малахова за его шубы и костюмы, другие пытаются разобраться, действительно ли он может быть замешан в краже денег из благотворительного фонда, в чем его обвинили после призыва помочь Марине Хлебниковой, у которой сгорела квартира.
Немало коллег уже вступились за известного телеведущего, отметив, что Малахов давно занимается организацией сборов для нуждающихся.
«Мы для инвалидов собирали деньги. Речи о процентах не шло. Это смешно. Вы что, думаете, он мало получает? Это давно было бы известно. Андрей всегда сочувствует, идет навстречу. Кому-то это выгодно. Совершенно уверена, что это лживые слухи», — заявила вдова Николая Караченцова Людмила Поргина.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Понедельник, 31 января, с высокой степенью вероятности, начнётся с чрезвычайно плохой новости, касающейся положения с...Подробнее
Известный российский экономист Михаил Хазин, предсказавший в свое время дефолт 1998 года, предупреждает граждан в РФ,...Подробнее
Скоро на продовольственные товары в Российской Федерации начнётся очередное повышение цен. Случится это неприятное...Подробнее
Уровень угрозы войныва Украине оценивается как максимально высокий. Международный центр стратегической разведки ICSI,...Подробнее
Несколько часов назад ударный дрон ВВС США, появившийся в округе Самарра иракской провинции Салах-эд-Дин, из-за...Подробнее
В Петербурге коммунальные службы не справились с уборкой города от снега и льда. Чиновники Комблага провалили мусорную...Подробнее
Представители администрации губернатора Петербурга Александра Беглова пообещали разобраться с проблемами при вывозе...Подробнее
По сообщению администрации Центрального района Санкт-Петербурга, расклеенные неизвестными лицами объявления о якобы...Подробнее
Система получения контрактов на уборку снега управляющими компаниями должна быть изменена. Такое заявление сделал...Подробнее
Отсутствие комплексной политики Смольного привело к оттоку молодежи из Санкт-Петербурга, о чем свидетельствует...Подробнее
Комментировать