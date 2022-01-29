Лечащий врач телеведущего Андрея Малахова подтвердил его болезнь

Слухи о том, что ведущий скандальных ток-шоу Андрей Малахов тяжело болен, начали курсировать еще несколько месяцев назад. Фанаты обеспокоились после того, как заподозрили, что он носит парик. Некоторые детали заболевания знаменитости удалось выяснить журналистам.

Газета «Московский комсомолец» побеседовала с одним из специалистов, к которым ранее обращался Малахов, и выяснила, что у него действительно имеются серьезные проблемы медицинского характера. Так, собеседник поведал, что недавно Андрей столкнулся «с серьезным вирусным заболеванием».

Пока этот недуг никак себя не проявляет, но может быть смертельно опасным. У некоторых пациентов заболевание исчезает в течение полугода. Но в состоянии Малахова за два года мало что изменилось, констатирует собеседник издания, поэтому можно предположить хроническое течение заболевания.

«Кроме того, можно было с высокой точностью диагностировать синдром, который мог развиться из-за разрушения клеток, в том числе при опухоли. Одним из факторов для такого предположения стали результаты исследований, согласно которым один из показателей превышал норму более чем в 100 раз», — говорится в публикации «МК».

Собеседник издания также рассказал, что ведущий сдал кровь на сахар, гормоны, онкомаркеры - в большинстве своем результаты исследований были не слишком обнадеживающими.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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