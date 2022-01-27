Валерия Николаева не пустили на церемонию вручения премии «Золотой орел»

Звезду сериала «День рождения буржуя» Валерия Николаева не пустили на церемонию вручения престижной премии «Золотой орел», которая прошла в зале киностудии «Мосфильм». Как пишет пресса, актер пришел на мероприятие без приглашения и предпринял попытку пройти в зал, но был остановлен. Сам Николаев заявил, что организаторы церемонии вручения премии не пустили его в зал из-за того, что он - «хулиган и бандит».

На мероприятие, на котором раздавали заветные статуэтки, явился почти весь российский бомонд. К некоторым из приглашенных Николаев обратился с просьбой провести его в зал. Но никто из знаменитостей не оказал ему помощь. Даже знакомые не реагировали на просьбу Николаева. Многие делали вид, будто его не замечают, пишет 360tv.ru .

Напомним: пять лет назад Валерий Николаев устроил ДТП в центре Москвы. Его автомобиль протаранил несколько машин. Как потом выяснилось, что актер сел за руль в нетрезвом виде. Пьяный Николаев попытался скрыться с места происшествия и даже сбил полицейского. Виновник ДТП был арестован и отсидел за решеткой 15 суток. Николаев также выплатил назначенный ему штраф в размере 150 тысяч рублей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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