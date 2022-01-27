Валерия Николаева не пустили на церемонию вручения премии «Золотой орел»

Сегодня, 16:09

0

Image 16+
Валерия Николаева не пустили на церемонию вручения премии «Золотой орел»
Фото из открытых источников

Звезду сериала «День рождения буржуя» Валерия Николаева не пустили на церемонию вручения престижной премии «Золотой орел», которая прошла в зале киностудии «Мосфильм». Как пишет пресса, актер пришел на мероприятие без приглашения и предпринял попытку пройти в зал, но был остановлен. Сам Николаев заявил, что организаторы церемонии вручения премии не пустили его в зал из-за того, что он - «хулиган и бандит».

На мероприятие, на котором раздавали заветные статуэтки, явился почти весь российский бомонд. К некоторым из приглашенных Николаев обратился с просьбой провести его в зал. Но никто из знаменитостей не оказал ему помощь. Даже знакомые не реагировали на просьбу Николаева. Многие делали вид, будто его не замечают, пишет 360tv.ru.

Напомним: пять лет назад Валерий Николаев устроил ДТП в центре Москвы. Его автомобиль протаранил несколько машин. Как потом выяснилось, что актер сел за руль в нетрезвом виде. Пьяный Николаев попытался скрыться с места происшествия и даже сбил полицейского. Виновник ДТП был арестован и отсидел за решеткой 15 суток. Николаев также выплатил назначенный ему штраф в размере 150 тысяч рублей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Валерия Николаева не пустили на церемонию вручения премии «Золотой орел»

Сегодня, 16:09

Дубовицкая пожаловалась на отсутствие выступлений у артистов «Аншлага»

27-01-2022, 14:04

Дочери Сергея Доренко решили отсудить имущество его вдовы

26-01-2022, 12:24

Отец Началовой прокомментировал инициативу переименовать Ленинский проспект в честь дочери

25-01-2022, 19:09

Полина Гагарина показала фанатам свой особняк за миллион долларов

25-01-2022, 14:04

Шнуров придумал ответ на критику со стороны властей Санкт-Петербурга в свой адрес

20-01-2022, 16:14

Умерла 49-летняя актриса из сериалов «Петербургские тайны» и «Две судьбы» Сибирякова

19-01-2022, 16:54

Популярный актер Борис Щербаков пообещал серьезно поговорить с противницей вакцинации Марией Шукшиной

10-01-2022, 18:24

В Петербурге умерла режиссер «Лунтика» Галина Воропай

1-01-2022, 20:49

Эдгард Запашный ответил на обвинения из-за QR-кодов: «Разделяют людей на два лагеря»

29-12-2021, 20:59

Один глаз стал больше другого. Поклонники подозревают, что от пластики у Пугачевой перекосило лицо

27-12-2021, 23:49

Билану диагностировали алкоголизм последней стадии

27-12-2021, 16:19

Гонорар Пугачевой за выступление в новогоднюю ночь превышает 10 миллионов

22-12-2021, 16:34

Соседов объяснил нежелание российских звезд признаваться в своей ориентации

10-12-2021, 11:59

Пугачева отреагировала на тяжелобольного Данилко на встрече с Вайкуле

8-12-2021, 14:44

Юлий Гусман назвал преступлением позицию Марии Шукшиной по вакцинации

2-12-2021, 10:34

Будто кукла: над тяжелобольным модельером Зайцевым издеваются, показывая публике

30-11-2021, 17:44

Аксюта раскрыл планы завершить сезон «Голоса» без замены Градского

30-11-2021, 12:54

72-летняя Алла Пугачева похудела благодаря уколам для диабетиков

19-11-2021, 14:24

Моргенштерн уходит со сцены на 10 лет

3-11-2021, 14:49

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Всем пенсионерам в РФ выплатят по 10 тыс. рублей с 1 февраля 2022 года

Всем пенсионерам в РФ выплатят по 10 тыс. рублей с 1 февраля 2022 года

26-01-2022, 20:54

0

Пенсионеры Российской Федерации смогут получить выплату денег в сумме 10 000 рублей. Такие деньги гарантируются...

Подробнее
Выплата по 5 тысяч рублей каждому пенсионеру с 1 февраля

Выплата по 5 тысяч рублей каждому пенсионеру с 1 февраля

27-01-2022, 22:09

0

Пенсионный эксперт Анастасия Киреева разъяснила информацию по поводу обещанных СМИ пяти тысяч рублей для российских...

Подробнее
ПФР сообщил, кому зачислят по 8 тысяч рублей на карты уже с 3 февраля

ПФР сообщил, кому зачислят по 8 тысяч рублей на карты уже с 3 февраля

Вчера, 00:09

0

По информации из Пенсионного фонда России еще двум категориям россиян стоит ждать зачисления повышенной денежной...

Подробнее
Российские пенсионеры получат выплату в размере 6 500 рублей в феврале

Российские пенсионеры получат выплату в размере 6 500 рублей в феврале

27-01-2022, 09:44

0

В следующем месяце многим российским пенсионерам поступит доплата в размере 6500 рублей. Речь идет о повышенной...

Подробнее
7 тысяч рублей просто сгорят: россиянам нужно поторопиться с получением выплаты

7 тысяч рублей просто сгорят: россиянам нужно поторопиться с получением выплаты

Вчера, 15:39

0

Пенсионный консультант Анастасия Киреева напомнила о возможности получения малоимущими гражданами материальной помощи...

Подробнее
Работающим пенсионерам России рекордно повысят пенсии, но с одной оговоркой

Работающим пенсионерам России рекордно повысят пенсии, но с одной оговоркой

Вчера, 14:39

0

О прибавке к пенсии для работающих пенсионеров рассказал пенсионный эксперт Сергей Власов. С 2016 года в России не...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Журналист Борисенко сравнил работу губернатора Петербурга Беглова с "хаосом и паникой"

Журналист Борисенко сравнил работу губернатора Петербурга Беглова с "хаосом и паникой"

Сегодня, 15:59

0

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов крайне нестабильно себя позиционирует на своем посту, что вызывает...

Подробнее
Петербург бьет рекорды прошлой зимы по травмам из-за гололеда

Петербург бьет рекорды прошлой зимы по травмам из-за гололеда

Сегодня, 13:20

0

В Санкт-Петербурге наблюдаются серьезные проблемы с уборкой города от снега и льда. Ежедневно множество горожан...

Подробнее
Ученые из Университета Тампере обнаружили лекарства, блокирующие коронавирус

Ученые из Университета Тампере обнаружили лекарства, блокирующие коронавирус

27-01-2022, 09:09

0

Ученые из Университета Тампере провели исследование противоковидных препаратов существующих на рынке. В результате...

Подробнее
Смольный раскритиковали после фейка о «встрече» Путина и Беглова

Смольный раскритиковали после фейка о «встрече» Путина и Беглова

Вчера, 22:11

0

Недальновидные попытки Смольного поиграть с общественным мнением за счет вбросов могут ударить по и без того...

Подробнее