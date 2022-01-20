Дочери Сергея Доренко решили отсудить имущество его вдовы

ПФР готовит «сюрприз» пенсионерам в России , выплата поступит вместе с пенсией в феврале 2022 года
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Екатерина и Ксения Доренко решили отсудить у вдовы журналиста Сергея Доренко все имущество. Сначала они делали попытки доказать, что завещание их отца было поддельным, а теперь хотят получить собственность, доставшуюся Юлии Доренко от его матери.
Сергей Доренко еще при жизни рассказывал, что его старшие дочери с ним практически не общаются. Причиной этому стал уход журналиста из семьи. Спустя некоторый период их отношения стали постепенно возобновляться, но Ксения и Екатерина Доренко все равно не хотели близко контактировать с отцом.
Первый судебный иск в отношении Юлии Доренко две дочери журналиста подали примерно через три месяца после его смерти. Он составил завещание еще в 2014 году, но Екатерина Доренко заявила, что подпись на документе была поддельной. В результате, требования дочери журналиста не были удовлетворены, так как подлинность бумаг подтвердилась. Следующий иск в отношении Юлии Доренко был передан на рассмотрение Замоскворецкого суда Москвы в начале текущего года.
Первое заседание по делу о собственности, которая по наследству перешла вдове журналиста, состоится 14 февраля. Многие поклонники Доренко выражают недовольство поведением его старших дочерей. В процессе развода с первой женой он оставил ей все имущество, нажитое за 30 лет брака. Несмотря на этого, дочери приняли решение начать бороться за всю собственность, которая была у их отца.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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