Леонид Агутин резко ответил подписчице на критику своих композиций

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Популярного певца Леонида Агутина вывела из себя подписчица, которая раскритиковала его творчество.
В своей публикации в Фейсбук музыкант представил фрагмент исполнения песни «Цветы» из своего нового альбома. Но творение композитора не понравилось подписчице, психологу Татьяне Винокуровой.
Она с упреком написала: «Леонид, Вы как будто всю жизнь тянете одну мелодию. Одну песню поете. Неужели нельзя что-то оригинальное придумать, вы же композитор? Аранжировщики лучше работают. Ну сколько можно в одно ду-ду». Агутин не был слишком тактичным, когда ответил недовольной даме следующее: «Татьяна, Вы очень несимпатичная женщина».
«И нелепые претензии к автору, которого слушают миллионы людей, только усугубляют ситуацию», — написал Агутин.
Он также упомянул, что бабушка Андрея Макаревича, когда он познакомился с «Битлз», возмущалась, что у них все песни на один мотив.
Некоторые поклонники певца Леонида Агутина ополчились на Татьяну Винокурову, хотя именно певец первым оскорбил женщину, назвав ее несимпатичной.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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