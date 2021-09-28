Леонид Агутин резко ответил подписчице на критику своих композиций

Популярного певца Леонида Агутина вывела из себя подписчица, которая раскритиковала его творчество.

В своей публикации в Фейсбук музыкант представил фрагмент исполнения песни «Цветы» из своего нового альбома. Но творение композитора не понравилось подписчице, психологу Татьяне Винокуровой.

Она с упреком написала: «Леонид, Вы как будто всю жизнь тянете одну мелодию. Одну песню поете. Неужели нельзя что-то оригинальное придумать, вы же композитор? Аранжировщики лучше работают. Ну сколько можно в одно ду-ду». Агутин не был слишком тактичным, когда ответил недовольной даме следующее: «Татьяна, Вы очень несимпатичная женщина».

«И нелепые претензии к автору, которого слушают миллионы людей, только усугубляют ситуацию», — написал Агутин.

Он также упомянул, что бабушка Андрея Макаревича, когда он познакомился с «Битлз», возмущалась, что у них все песни на один мотив.

Некоторые поклонники певца Леонида Агутина ополчились на Татьяну Винокурову, хотя именно певец первым оскорбил женщину, назвав ее несимпатичной.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700