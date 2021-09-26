Шуфутинский вспомнил о дружбе с молодой Пугачевой

Михаил Шуфутинский в молодые годы дружил с Аллой Пугачевой. О том времени звезда русского шансона рассказал на YouTube-шоу «Антонимы».

«Мы вместе учились в Ипполитовском училище. Близко общались. Мы вместе прогуливали занятия. Ходили в подвал училища. Там стоял рояль. Кто-то брал контрабас. Алла пела. У нее идеально все получалось», - рассказал Шуфутинский.

В те годы певец жил на Ленинском проспекте, а Пугачева - на Крестьянской заставе. По воспоминаниям певца, они ходили к Алле домой, пили вино. В квартире молодой певицы собиралась веселая компания: пацаны, девчонки. Будущая Примадонна российской эстрады тоже захаживала в гости к коллеге. А бабушка Шуфутинского возмущалась тому, что подруга ее внука носит слишком короткую юбку, которая бесстыдно обнажает ее ноги.

Последний раз исполнитель хита «Третье сентября» виделся с Примадонной больше месяца назад, когда они вместе участвовали в программе «Музыкалити» с Максимом Галкиным. 73-летний шансонье сделал вывод о том, что Алла Пугачева «немного боится коронавируса».

Со слов Шуфутинского можно понять, что у него сложились хорошие отношения с Аллой Борисовной, с человеком достаточно непростым. А вот музыкальный обозреватель Отар Кушанашвили так и не смог найти с легендарной певицей общий язык. Он дружит с Галкиным, но не может прийти к нему в гости без разрешения Примадонны.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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