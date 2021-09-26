Сергей Соседов раскрыл детали смерти в окружении Крутого

Владимира Мигулю при его жизни часто именовали русским Джо Дассеном. Также он был наставником Игоря Крутого. Композитор, когда переехал жить в Москву, а затем одержал убедительную победу на фестивале «Песня-74», принял многочисленные заказы на плодотворное сотрудничество с великими артистами российской эстрады: Иосифом Кобзоном, Софией Ротару, Михаилом Боярским и многими другими, пишет издание «Экспресс газета».

Владимира Мигулю хорошо знали даже за пределами России. Он был в те времена творческим наставником Игоря Крутого. В самом начале 80-х именитый российский композитор принял шефство над Игорем Яковлевичем, который тогда только начинал совершать свои первые шаги в музыкальном творчестве России. Мигуля мог бы взрастить и дать путевку в жизнь множеству талантливых мастеров, если бы не его скоропостижная смерть.

В свои 47 лет Владимир неожиданно серьезно заболел. Вроде бы беспричинно у него вдруг пошли проблемы с ногой и с речью. Ни врачи, ни близкие не могли понять, что за недуг одолевает популярного артиста. Мигуле сделали ряд серьезных профессиональных обследований, и тогда все стало на свои места. Тогда только медицинские специалисты объявили: у наставника Крутого быстро развивается боковой амиотрофический склероз — серьезное неврологическое заболевание. Данный недуг всегда ведет к полной атрофии мышц человека и заканчивается летальным исходом. От этого заболевания Мигуля и скончался 16 февраля 1996 года в возрасте 50 лет.

Все, кто знал этого выдающегося композитора, отличного человека и друга — коллеги, друзья, родные и сейчас глубоко переживают о его преждевременной кончине. Прошло 25 лет, но и теперь многие не понимают, из-за чего у Мигули началось столь страшное заболевание, из-за которого умер такой замечательный музыкант и человек. Музыкальный критик Сергей Соседов уверен — если бы не роковое нападение на композитора, тот бы не слег. Ни для кого не секрет, что в 90-е у Мигули случился конфликт с мафией. В 1994 году неизвестные сначала попытались отобрать его офис на Старом Арбате и даже подожгли квартиру. Однако больший шок Мигуля испытал после того, как преступники подложили бомбу в его автомобиль. Тогда умер его водитель Эдуард Попенков.

Самого композитора только оглушило, но он тяжело переживал гибель друга. Соседов заявил, что все эти события привели к тому, что у Мигули начались серьезные проблемы со здоровьем.

«Многие расскажут, как снимали дань с Мигули. Взорвали его, Володину, машину. Из-за этого у него случилась страшная болезнь, неизлечимая. Он потом очень мучился. Великий потрясающий композитор, исполнитель, тишайший, интеллигентнейший», — рассказал Сергей в беседе со СМИ.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700