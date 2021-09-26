Певец Киркоров узнал у гадалки, сколько ему осталось жить

Король эстрады Филипп Киркоров в галерее своего друга Андрея Бартенева выступил в качестве куратора выставки. Среди приглашенных гостей на мероприятии была известная гадалка. Филипп Бедросович с огромным удовольствием пообщался с женщиной. И конечно же, задал ей вопрос, который волнует каждого - сколько лет он еще проживет.

Предсказательница использовала карты Таро. Точные цифры она не назвала, так как сам артист дал понять, что не хочет знать такие тонкие подробности.

В разговоре с предсказательницей певец заявил: «Я бы хотел пожить лет 20, так как входить в стадию старости не очень приятно. От нее дурно пахнет. Я не хочу, чтобы все вокруг умирали, а я оставался».

Женщина ответила ему, что двадцать лет он однозначно проживет.

Филипп сообщил, что уже не раз обращался к прорицательницам и ему известно много о своем будущем:

«Я знаю свой конец. Кто со мной в самолете летит, тот может быть абсолютно спокоен. Я свой конец знаю очень хорошо. Не страшно. Я просто не знаю — когда».

Судя по тому, что Филлипп Киркоров после общения с гадалкой был в прекрасном настроении, впереди у него долгая и счастливая жизнь.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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