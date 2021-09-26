Анастасию Макееву предупредили о финансовой нечистоплотности Малькова

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Роман Мальков, новый муж актрисы Анастасии Макеевой, с трудом выплачивал алименты на воспитание троих детей, которые появились у него в предыдущем брачном союзе. А последние полгода мужчина бывшей супруге вообще не платил и только на днях погасил долг. Да и выплатил на содержание своих детей не 51 тысячу рублей в месяц, как должен, а по 11 тысяч на каждого. Роман считает, что этих денег его бывшей жене Светлане будет более чем достаточно.
Финансовый аналитик Эвелина Ружина удивляется, как можно до такой степени не любить своих детей, и предупреждает, что подобная участь может ждать и Анастасию Макееву.
«Как мать-одиночка могу сказать, что все боли Светланы мне знакомы не понаслышке. На месте Анастасии я бы не так рьяно защищала своего нынешнего супруга. Макеева фактически находится в большой опасности: ведь в подобной ситуации, если у них появится ребенок, может оказаться и она сама», - приводит слова специалиста «Собеседник».
Финансовый аналитик призвала киноактрису помнить о том, что не все сказки и истории любви имеют счастливый конец. Поэтому звезде было бы нелишним начать осваивать финансовую грамотность.
Увы, финансовая нечистоплотность среди мужчин, говорит она, встречается довольно часто.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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