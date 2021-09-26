СМИ: Телеведущую Ларису Гузееву госпитализировали в Коммунарку

Вчера, 09:14

0

Image 16+
СМИ: Телеведущую Ларису Гузееву госпитализировали в Коммунарку
Телеведущая Лариса Гузеева

Популярную российскую актрису и телеведущую Ларису Гузееву вечером в воскресенье, 26 сентября, по скорой госпитализировали в столичную клиническую больницу №40 в Коммунарке. Об этом сообщает «Комсомолка», ссылаясь на свой источник информации.

При этом издание не уточняет, что послужило причиной для госпитализации. Предварительно известно, что коронавирус у знаменитости не диагностирован - тест показал отрицательный результат.

В то же время, как пишет газета, 62-летняя Гузеева пережила сильнейший стресс и медикам даже пришлось настоять на том, чтобы она приняла успокоительное.

Сейчас она находится в палате, ее состояние стабильное. Подробности случившегося с телезвездой выясняются.

Напомним, несколько последних недель актриса провела на отдыхе в Крыму. Кадрами оттуда она регулярно делилась с подписчиками на своей странице в социальной сети, в том числе из клиники, где проходила косметические процедуры. При этом Гузеева даже не намекала на то, что состояние ее здоровья оставляет желать лучшего.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Певец Киркоров узнал у гадалки, сколько ему осталось жить

Вчера, 22:39

Анастасию Макееву предупредили о финансовой нечистоплотности Малькова

Вчера, 17:34

СМИ: Телеведущую Ларису Гузееву госпитализировали в Коммунарку

Вчера, 09:14

У Марата Башарова нашлись приемные дети из Сирии

26-09-2021, 16:49

Филипп Киркоров заявил, что с чертовщиной завязал

26-09-2021, 15:59

Экс-продюсер Лободы Нателла Крапивина объяснила причину расторжения контракта с певицей

26-09-2021, 15:59

Дмитрий Дибров устроил скандал из-за похищенной страницы в соцсети

26-09-2021, 13:09

Екатерина Вилкова призналась, что завидует более успешным актрисам

26-09-2021, 12:14

«Закрыть на фиг»: Мария Шукшина выступила против «шоу извращенцев» Насти Ивлеевой

24-09-2021, 15:59

Суд назначил Марии Максаковой психиатрическую экспертизу

24-09-2021, 10:54

«Появилась опухоль»: 79-летняя Ангелина Вовк рассказала Кудрявцевой о тайном родственнике

23-09-2021, 22:04

Рядом с могилой Валентины Легкоступовой появилось захоронение Юрия Фирсова

23-09-2021, 14:44

У Игоря Крутого объявился внебрачный сын Яков

23-09-2021, 11:39

Анастасия Макеева снова оказалась под капельницей

23-09-2021, 10:24

Телеведущая Лариса Гузеева считает себя «ватницей»

22-09-2021, 16:04

Гузеева призналась, что после съемок «Давай поженимся» плачет в гримерке

22-09-2021, 13:04

Певица Лолита впервые назвала, какую пенсию получает Алла Пугачева

22-09-2021, 09:14

Актриса Агата Муцениеце назвала всех мужчин-актеров «бабами»

21-09-2021, 09:29

Адвокат Алешкин рассказал о выгодах Наташи Королевой от внебрачной дочери в США

20-09-2021, 20:19

Ксения Собчак выгуляла полупрозрачное платье стоимостью 160 тысяч рублей

20-09-2021, 15:14

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Бомбардировщики ВКС РФ отработали удары по украинскому флоту и кораблям НАТО

Бомбардировщики ВКС РФ отработали удары по украинскому флоту и кораблям НАТО

26-09-2021, 10:24

0

Российская боевая авиация оперативно среагировала на провокационные действия ВСУ в ходе военных учений в Черном море....

Подробнее
Российский крейсер «Москва» заблокировал украинские военные корабли к западу от Крыма

Российский крейсер «Москва» заблокировал украинские военные корабли к западу от Крыма

Вчера, 15:39

0

Российский ракетный крейсер «Москва», являющийся флагманом Черноморского флота ВМФ РФ, пресек провокации ВМС Украины...

Подробнее
Начнут выплачивать с 27 сентября. Сбербанк обрадовал россиян долгожданными выплатами

Начнут выплачивать с 27 сентября. Сбербанк обрадовал россиян долгожданными выплатами

26-09-2021, 13:44

0

Новые денежные начисления от Сбербанка будут предоставлены россиянам уже с 27 сентября — указывается, что получить...

Подробнее
51-летний петербуржец спрятался в пруду от изранившего его ножом самокатчика

51-летний петербуржец спрятался в пруду от изранившего его ножом самокатчика

25-09-2021, 13:49

0

В Петербурге 23 сентября около полуночи на пульт дежурного МЧС поступило сообщение о том, что в пруду у дома 73 по...

Подробнее
У 90-летнего жителя Петербурга украли 5 млн рублей

У 90-летнего жителя Петербурга украли 5 млн рублей

25-09-2021, 17:29

0

Из однокомнатной квартиры двух пенсионеров в Пушкинском районе Петербурга украли 5 млн рублей. Как позже выяснилось, 22...

Подробнее
MW: российский танк «Армата» втрое превосходит своих конкурентов из НАТО

MW: российский танк «Армата» втрое превосходит своих конкурентов из НАТО

25-09-2021, 14:44

0

Аналитики американского военного издания Military Watch назвали российский танк Т-14 «Армата» лучшим, чем танки НАТО....

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Military Watch: американцы создают конкурента российской «Стреле»

Military Watch: американцы создают конкурента российской «Стреле»

25-09-2021, 13:44

0

США опасаются по поводу того, что их ракеты уступают вооружению конкурирующих держав, таких как Россия и Китай, которые...

Подробнее
Sandboxx: новый российский бомбардировщик может стать самой большой угрозой для США

Sandboxx: новый российский бомбардировщик может стать самой большой угрозой для США

25-09-2021, 21:54

0

Российский стелс-бомбардировщик ПАК ДА может стать самой серьезной (после ядерного вооружения) угрозой для США. Об этом...

Подробнее
В Европе вслед за газом резко дорожает электроэнергия

В Европе вслед за газом резко дорожает электроэнергия

25-09-2021, 23:09

0

Поставки электрической энергии государствам Евросоюза из Российской Федерации существенно увеличились. Это произошло...

Подробнее
Врач-инфекционист Акинфеев объяснил, можно ли заболеть ОРВИ и ковидом одновременно

Врач-инфекционист Акинфеев объяснил, можно ли заболеть ОРВИ и ковидом одновременно

25-09-2021, 11:49

0

Человеческий иммунитет всегда ослабевает осенью, и тогда появляется множество возможностей, чтобы вирус проник в...

Подробнее