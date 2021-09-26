СМИ: Телеведущую Ларису Гузееву госпитализировали в Коммунарку

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Популярную российскую актрису и телеведущую Ларису Гузееву вечером в воскресенье, 26 сентября, по скорой госпитализировали в столичную клиническую больницу №40 в Коммунарке. Об этом сообщает «Комсомолка», ссылаясь на свой источник информации.
При этом издание не уточняет, что послужило причиной для госпитализации. Предварительно известно, что коронавирус у знаменитости не диагностирован - тест показал отрицательный результат.
В то же время, как пишет газета, 62-летняя Гузеева пережила сильнейший стресс и медикам даже пришлось настоять на том, чтобы она приняла успокоительное.
Сейчас она находится в палате, ее состояние стабильное. Подробности случившегося с телезвездой выясняются.
Напомним, несколько последних недель актриса провела на отдыхе в Крыму. Кадрами оттуда она регулярно делилась с подписчиками на своей странице в социальной сети, в том числе из клиники, где проходила косметические процедуры. При этом Гузеева даже не намекала на то, что состояние ее здоровья оставляет желать лучшего.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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