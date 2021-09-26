У Марата Башарова нашлись приемные дети из Сирии

Как выяснилось у известного актера и телеведущего Марата Башарова есть два приемных ребенка — сирийцы пятилетний Ахмад и семилетняя Асми.

Башаров впервые увидел мальчика и девочку три года назад, когда находился в лагере для сирийских беженцев. Актер полетел с гуманитарной помощью в Ливан и не смог сдержать слез, когда увидел, в каких условиях приходится жить малышам.

«В этом году зимой дети приезжали ко мне. Им очень нравится снег, надеюсь, они снова смогут приехать», — рассказал Башаров в эфире программы «Ты не поверишь!».

Сирийские дети Башарова из разных семей. У обоих есть родные матери, братья и сестры. Марат, оформивший опекунство, помогает детям деньгами, игрушками и одеждой. По возможности он старается привозить детей в Москву.

«Они полгода там, полгода здесь», — уточнил Башаров.

Марат Башаров впервые стал отцом в 2004 году, когда на свет появилась его дочь Амели от директора Елизаветы Круцко. Брак с Елизаветой был заключен по исламским традициям. А в 2016 году у актера родился сын Марсель от Елизаветы Шевырковой.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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