Филипп Киркоров заявил, что с чертовщиной завязал

В эфире передачи «Ты не поверишь!» Филипп Киркоров признался, что является очень суеверным человеком. Однажды он заболел и едва не умер. Певец подчеркнул, что это произошло после исполнения роли черта в мюзикле «Вечера на хуторе близ Диканьки». При этом Киркоров сказал, что знает про свой конец, только не знает, когда он наступит.

Недавно судьба артиста свела с экспертом по гаданию на картах Таро. Филипп поинтересовался у гадалки, проживет ли он двадцать лет. Карты дали положительный ответ. К тому же гадалка пообещала, что заветная мечта его непременно исполнится.

Видимо, король российской поп-музыки очень боится воздействия потусторонних сил. Он даже ездил на Тибет, чтобы изгонять из себя бесов. Побывал артист и в психиатрической клинике Израиля.

На самом деле Филипп не любит роль черта, которую он сыграл и которая принесла ему премию. Он решил, что больше не будет будоражить нечистую силу, которая преследует его по жизни. Певец уверен, что именно с участия в съемках рождественской сказки в его жизни завелась та самая чертовщина.

Филипп признается, что его занесло от собственной звездности, он попадал в разные неприятные истории, в том числе и в скандал с «розовой кофточкой», а также болел детской ветрянкой, пишет 7days.ru . Из-за выходок певца Алла Пугачева сбежала к Максиму Галкину.

«С «чернухой» в кино я завязал навсегда. Даже за миллионы долларов», - заявил Киркоров.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700