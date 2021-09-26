Филипп Киркоров заявил, что с чертовщиной завязал

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В эфире передачи «Ты не поверишь!» Филипп Киркоров признался, что является очень суеверным человеком. Однажды он заболел и едва не умер. Певец подчеркнул, что это произошло после исполнения роли черта в мюзикле «Вечера на хуторе близ Диканьки». При этом Киркоров сказал, что знает про свой конец, только не знает, когда он наступит.
Недавно судьба артиста свела с экспертом по гаданию на картах Таро. Филипп поинтересовался у гадалки, проживет ли он двадцать лет. Карты дали положительный ответ. К тому же гадалка пообещала, что заветная мечта его непременно исполнится.
Видимо, король российской поп-музыки очень боится воздействия потусторонних сил. Он даже ездил на Тибет, чтобы изгонять из себя бесов. Побывал артист и в психиатрической клинике Израиля.
На самом деле Филипп не любит роль черта, которую он сыграл и которая принесла ему премию. Он решил, что больше не будет будоражить нечистую силу, которая преследует его по жизни. Певец уверен, что именно с участия в съемках рождественской сказки в его жизни завелась та самая чертовщина.
Филипп признается, что его занесло от собственной звездности, он попадал в разные неприятные истории, в том числе и в скандал с «розовой кофточкой», а также болел детской ветрянкой, пишет 7days.ru. Из-за выходок певца Алла Пугачева сбежала к Максиму Галкину.
«С «чернухой» в кино я завязал навсегда. Даже за миллионы долларов», - заявил Киркоров.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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