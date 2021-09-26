Екатерина Вилкова призналась, что завидует более успешным актрисам

26-09-2021, 12:14

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Екатерина Вилкова призналась, что завидует более успешным актрисам

37-летняя актриса Екатерина Вилкова, звезда фильмов «Стиляги» и «Елки», очень хочет сняться в фильме, где бы она предстала перед зрителями в неожиданном амплуа, но пока достойных предложений от режиссеров не поступает. Видимо, пока не пришло нужное время для того, чтобы ей дали роль, которая бы сделала ее абсолютной звездой. Об этом она рассказала Игорю Вернику в его программе «2 Верник 2».

Вилкова призналась, что ее сильно задевает, когда она не проходит пробы и режиссеры делают выбор в пользу других артисток. Однако со временем Екатерина научилась понимать, почему так происходит.

«Испытываю ли я злость и зависть? Конечно! Но со мной вышло бы как-то по-другому, я понимаю, что другая должна быть здесь. Несмотря на неприятие других женщин, я вижу, что она на своем месте. У меня бы так не получилось», - приводит ее слова журнал «СтарХит».

Екатерина Вилкова дебютировала в кино еще в 2011 году, когда она была студенткой Школы-студии МХАТ. С театром у актрисы не сложилось, но в кино она снимается в течение 20 лет, и довольно успешно, хотя до сих пор и не сыграла «ту самую» роль, которая стала бы ее визитной карточкой.

Вилкова счастлива в личной жизни. В 2011 году она вышла замуж за актера Илью Любимова. У них родилось двое детей - сыновья Павел и Петр. Сейчас им 10 и 7 лет.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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