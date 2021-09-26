Экс-продюсер Лободы Нателла Крапивина объяснила причину расторжения контракта с певицей

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Минувшим летом музыкальный продюсер Нателла Крапивина прекратила сотрудничество с певицей Светланой Лободой. Этот тандем был одним из самых сильных в шоу-бизнесе, поэтому новость о разрыве неприятно удивила поклонников.
Несмотря на то, что Крапивина обещала вернуться в шоу-бизнес, с Лободой она работать больше не будет. В эфире программы «Кино в деталях» продюсер рассказала, почему расторгла контракт с певицей. С ее слов, она просто не хочет продюсировать, так как потеряла к этому интерес.
«Мне просто больше не интересно продюсировать, потому что это занимает 99 процентов твоего времени», — заявила Крапивина.
Она хочет заниматься менеджментом артиста и открывать молодые таланты. Кроме того, экс-продюсер планирует создать собственный музыкальный лейбл. Также Крапивиной хочется попробовать себя в кино, пишет starhit.ru .
Напомним, что продюсер объявила о расторжении контракта после того, как в июне она раскритиковала выступление Филиппа Киркорова и рэпера Давы. Крапивина назвала это дуэт «паноптикумом в чистом виде» и отметила, что «раньше на Кавказе таких расчленяли на шашлыки». Разъяренный король российской поп-сцены обвинил Лободу и ее команду в плагиате и указал на то, что певица скопировала выступление Бейонсе. К слову, сама Лобода дистанцировалась от конфликта, а позже помирилась с Киркоровым. После расторжения контракта Лобода отказалась от услуг продюсеров.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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