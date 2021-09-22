«Закрыть на фиг»: Мария Шукшина выступила против «шоу извращенцев» Насти Ивлеевой

Совсем недавно блогер и телеведущая Настя Ивлеева запустила проект - дрэг-шоу «Королевские кобры», где выступают мужчины в женских образах. Блогер активно подогревает у публики интерес к своему детищу различными фрагментами со съемок. Однако шоу уже собрало немало негативных оценок. Одну из таких дала ему и актриса, телеведущая Мария Шукшина. Об этом сообщает Царьград.

Шукшина уверена, что такого рода эфиры не несут ничего, кроме развращения людей, причем наиболее пострадают из-за них дети.

«...Такие мероприятия, такие шоу относятся к развращённому смыслу и к развращённому уму», - уверена актриса, которую подобные вещи шокируют.

Она добавила, что тенденция к бескультурью в России зародилась лет 30 назад и на сегодняшний день поколение Ивлеевой «окончательно развращено». Однако дальше будет еще хуже.

«Наши духовно-нравственные ценности и традиции разрушают целенаправленно, и вот в результате мы это и имеем. Грустно. Дальше будет ещё хуже», - считает Шукшина.

Артистку очень беспокоит современная тенденция, развернувшая общепринятые уклады на 180 градусов.

«Сейчас уже настолько явно стало это высвечиваться, эта тенденция к педерастии, к тому, чтобы всё изменилось, всё развернулось на 180 градусов. Семьи уже не нужны, девочки живут с девочками, мальчики с мальчиками и взрослые мужчины с детьми, в общем, извращение, Содом и Гоморра, одним словом. Поэтому, конечно, это трагедия, это беда», - отметила Шукшина.

Причем властям до происходящего дела нет, ведь в противном случае подобное легко пресекается и даже вводится цензура.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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