Суд назначил Марии Максаковой психиатрическую экспертизу

Оперная дива Мария Максакова продолжает судиться со своим первым супругом Владимиром Тюриным за квартиру в центре Москвы на Краснопресненской набережной площадью 260 квадратных метров. Недавно суд постановил, чтобы певица прошла психолого-психиатрическую экспертизу, удовлетворив ходатайство ее представителя.

На стороне бывшего мужа и их общие дети Илья и Людмила, в пользу которых она ранее оформила дарственную. Максакова говорит, что сделала это под давлением.

«Премногоуважаемый суд усомнился, могла ли я, находясь в трезвом уме и твердой памяти, настолько щедро вознаградить старания моей семьи по моему уничтожению. Столь щедрый жест с моей стороны даже святой инквизиции показался бы несколько эксцентричным», — рассказала Мария в интервью журналу «СтарХит» .

Квартира на Краснопресненской набережной - единственное имущество, которое осталось у Марии Максаковой. Сейчас она одна воспитывает своего младшего ребенка - сына Ивана, рожденного от своего покойного мужа, убитого в Киеве.

Звезда настаивает, что в документах суда не учтены интересы не только ее, но и ее маленького ребенка. Поэтому они рискуют банально остаться без крыши над головой.

Добавим, что оперная дива успела подать встречный иск к Тюрину и настаивает на лишении его родительских прав. Ближайшее заседание по делу должно состояться 14 октября.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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