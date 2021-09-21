Рядом с могилой Валентины Легкоступовой появилось захоронение Юрия Фирсова

Сегодня, 14:44

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Рядом с могилой Валентины Легкоступовой появилось захоронение Юрия Фирсова

Певица, которую зрители хорошо помнят по популярной песне «Ягода-малина» Валентина Легкоступова скончалась при невыясненных следствием обстоятельствах в минувшем году. Незадолго до своей смерти исполнительница вышла замуж за яхтсмена Юрия Фирсова, пишет издание «Экспресс газета». Его как раз и заподозрили в убийстве из корыстных мотивов. 

На протяжении некоторого времени скандального вдовца не было видно и слышно. Недавно СМИ сообщили, что Юрия Фирсова захоронили рядом с певицей. Напомним, что, когда неожиданно и скоропостижно умерла Валентина Легкоступова, ее мужа обвиняли все, кому не лень. Необходимо сказать, что и сам Юрий Фирсов повел себя в данной ситуации не лучшим образом, нацелившись на наследство знаменитости, которое отказывался делить с другими родственниками. Яхтсмен также с удовольствием зарабатывал деньги, посещая ток-шоу, где устраивал скандалы и разбирательства, полоская «грязное белье» покойной. 

Вероятно, сообщение СМИ о погребение Фирсова рядом с Легкоступовой не на шутку взволновало родных и друзей певицы. Но радость оказалась преждевременной, поскольку скончался не яхтсмен, а его однофамилец – Михаил Фирсов. Покойный оказался благородным человеком, офицером, который служил в Федеральной службе охраны.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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