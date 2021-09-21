У Игоря Крутого объявился внебрачный сын Яков

У Игоря Крутого, оказывается, есть 30-летний сын - Яков Мирошников, который родился вне брака. Об этом композитор рассказал в студии шоу «Судьба человека».

Яков впоследствии взял фамилию своего знаменитого отца. Судя по всему, музыкант находится в прекрасных отношениях со своим внебрачным сыном. Как выяснилось, Яков долгие годы мечтал встретиться с Крутым. Молодой человек как-то позвонил 67-летнему композитору. Тот был очень удивлен, но все же выслушал собеседника. Яков попросил о личной встрече, на что Крутой заявил:

«Я ему говорю, давайте сдадим ДНК-тест, а потом, по итогам этого анализа, решим, встретимся мы или нет».

Видимо, так было и сделано, поскольку композитор признал сына. Сейчас родственники близко общаются и порой проводят время вместе.

А в июле Яков поздравил отца с днем рождения, о чем Игорь Яковлевич рассказал своим подписчикам.

«Бать, привет! Поздравляю тебя с днем рождения и желаю тебе всего самого лучшего», — сказал молодой человек в видеообращении, пишет teleprogramma.pro .

Как выяснилось, мама Якова - продавец по имени Ирина, но ее уже нет в живых. Мальчика долгие годы воспитывал избранник Ирины, Сергей. О том, кто его настоящий отец, Яков узнал в подростковом возрасте.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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