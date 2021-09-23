Анастасия Макеева снова оказалась под капельницей

В конце лета нынешнего года российская актриса Анастасия Макеева уведомила своих подписчиков, что на время уходит из социальных сетей. Планы у знаменитости были грандиозные.

Артистка намеревалась вместе со своим новым супругом Романом Мальковым побывать на Байкале и на Камчатке, отдохнуть и полюбоваться необыкновенными пейзажами. Но неожиданно ее планы были перечеркнуты и путешествие сорвалось - Макеева угодила в больницу.

Впрочем, она быстро поправилась.

А на днях актриса театра и кино снова заставила поклонников нервничать. Она опубликовала кадры, на которых снова запечатлена под капельницей.

«Лечись красиво», — так подписала видео Макеева.

Поклонники пожелали звезде выздороветь как можно скорее. Они поинтересовались, что же с ней произошло, чем болеет и чем лечат - Анастасия на эти вопросы отвечать не стала.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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