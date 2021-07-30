У актера из «Темного рыцаря» в результате заражения коронавирусом умер сын

Сегодня, 12:54

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У актера из «Темного рыцаря» в результате заражения коронавирусом умер сын
Американский актер Майкл Джей Уайт

У 53-летнего американского актера Майкла Джейя Уайта, который стал известен благодаря съемкам в фильме «Темный рыцарь», умер в результате заражения коронавирусом 38-летний сын. Об этом он сам рассказал журналистам, пишет со ссылкой на публикацию в New York Post агентство «Лента.ру».

Майкл Джей Уайт заявил, что ему довелось расти «одновременно со своим ребенком» - его сын, имя которого не называется, родился на свет, когда ему было только 15 лет.

Актер сокрушается, что не смог уберечь своего отпрыска от дурного влияния. Он связался с криминальными элементами и начал употреблять наркотики.

Поэтому на момент заражения иммунная система сына Уайта была уже сильно ослаблена.

«Это был последний гвоздь в крышку гроба», — подытожил артист.

Майкл Джей Уайт, кроме «Темного рыцаря», также был задействован в таких картинах, как «Неоспоримый 2», «Тайсон» и «Универсальный солдат».

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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