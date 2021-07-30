Больная раком 33-летняя Лама Сафонова получила тяжелую травму при падении

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33-летняя певица Лама Сафонова, борющаяся с последней стадией рака матки, попала в больницу с серьезной травмой. Информация была опубликована родственниками артистки на ее странице в Instagram. Об этом сообщает «StarHit».
Как рассказывают родные Сафоновой, артистка приехала домой после операции и потеряла сознание. Упав неудачно, девушка сломала шейку плечевой кости.
«Наша девочка была доставлена обратно в больницу в тяжелом состоянии. У нее смещения. Это крайне болезненно и усугубляет ситуацию в целом», - объясняется в публикации.
Близкие певицы добавили, что какое-то время ее состояние было тяжелым, однако сегодня Сафоновой стало немного легче. Артистка пришла в сознание, после чего врачи предложили отправить ее домой.
«По причине пандемии коронавируса было принято решение отправить ее на домашний уход, но вопрос об операции пока открыт», - рассказывают родственники Ламы.
Также возникает ряд сложностей с обезболивающими препаратами, так как лекарства, необходимые для лечения кости, наносят вред внутренним органам, поврежденным лучевой терапией. Врачи пытаются найти решение.
Напомним, что Сафонова борется с раком более четырех лет. За это время она прошла через несколько курсов высокодозной химиотерапии, внутреннее и внешнее облучение и сложные операции.
Сама певица настроена оптимистично и надеется на скорейшее выздоровление.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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