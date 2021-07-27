Григорий Лепс рассказал о похудении на 12 килограммов

Сегодня, 11:19

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Григорий Лепс рассказал о похудении на 12 килограммов
Певец Григорий Лепс

Знаменитый певец Григорий Лепс в интервью «Аргументам и Фактам» рассказал, как во время пандемии ему удалось избавиться от лишнего веса и сбросить 12 килограммов.

Для артиста самым действенным оказался рецепт, который когда-то предложила знаменитая балерина Майя Плисецкая.

«Я много раз сбрасывал. Однажды — со 105 до 68 килограммов за полгода. Но вынужденно, болел. А с позапрошлого года скинул 12 килограммов. Как? Надо перестать жрать. И все», - разоткровенничался он.

Певец добавил, что сейчас старается не переедать, не есть на ночь. Также не принимает он пищу перед концертами и выступлениями на сцене.

«Мне легче дышать и работать, когда желудок пустой», — пояснил Лепс.

Артист рассказал о своих нынешних предпочтениях в еде. Так, он пытается кушать побольше рыбы, тогда как свинину не ест. Кофе пьет, но только по утрам. Григорий Лепс - сладкоежка, он обожает торты, но сейчас пытается обуздать свои желания и отказаться от вкусных, но калорийных десертов.

Кроме того, артист уже почти не употребляет алкоголь.

«Слишком много нажито болячек, следствие разгульного образа жизни. Поэтому сейчас пытаюсь сохранить оставшееся здоровье. Мне, конечно, наливают друзья порой, но пьют они сами», — честно и откровенно признался музыкант.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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