Блогер Варламов обматерил выступающих против вакцинации россиян

Популярный блогер Илья Варламов жестко высказался в адрес россиян, выступающих против вакцинации от коронавируса. Более того, он даже обматерил людей, которые не желают или отказываются ставить прививки.

«Ты сидишь в сети благодаря науке и медицине и пишешь всякую ***** [ерунду] про экологию, про способность организма самому побороть любые вирусы, про влияние города на иммунитет, что от рождения человек сильный и здоровый. Откуда вы вообще беретесь?» — возмущается Илья.

Он напомнил, что именно благодаря развитию медицины у людей выросла продолжительность жизни, причем, намного - с 30 до 70 лет.

Варламов уточнил, что каждый антипрививочник должен знать, что до этих дней он дожил только благодаря медицине и прививкам, которые сделал ранее.

Настроенным против вакцин соотечественникам он предложил почитать историю, чтобы освежить в памяти (или узнать), от каких болезней ранее умирали люди «в неиспорченном химией мире».

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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