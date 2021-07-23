Блогер Варламов обматерил выступающих против вакцинации россиян

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Популярный блогер Илья Варламов жестко высказался в адрес россиян, выступающих против вакцинации от коронавируса. Более того, он даже обматерил людей, которые не желают или отказываются ставить прививки.
«Ты сидишь в сети благодаря науке и медицине и пишешь всякую ***** [ерунду] про экологию, про способность организма самому побороть любые вирусы, про влияние города на иммунитет, что от рождения человек сильный и здоровый. Откуда вы вообще беретесь?» — возмущается Илья.
Он напомнил, что именно благодаря развитию медицины у людей выросла продолжительность жизни, причем, намного - с 30 до 70 лет.
Варламов уточнил, что каждый антипрививочник должен знать, что до этих дней он дожил только благодаря медицине и прививкам, которые сделал ранее.
Настроенным против вакцин соотечественникам он предложил почитать историю, чтобы освежить в памяти (или узнать), от каких болезней ранее умирали люди «в неиспорченном химией мире».
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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