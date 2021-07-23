Блогер Варламов обматерил выступающих против вакцинации россиян

Сегодня, 10:09

0

Image 16+
Блогер Варламов обматерил выступающих против вакцинации россиян
Блогер Илья Варламов

Популярный блогер Илья Варламов жестко высказался в адрес россиян, выступающих против вакцинации от коронавируса. Более того, он даже обматерил людей, которые не желают или отказываются ставить прививки.

«Ты сидишь в сети благодаря науке и медицине и пишешь всякую ***** [ерунду] про экологию, про способность организма самому побороть любые вирусы, про влияние города на иммунитет, что от рождения человек сильный и здоровый. Откуда вы вообще беретесь?» — возмущается Илья.

Он напомнил, что именно благодаря развитию медицины у людей выросла продолжительность жизни, причем, намного - с 30 до 70 лет.

Варламов уточнил, что каждый антипрививочник должен знать, что до этих дней он дожил только благодаря медицине и прививкам, которые сделал ранее.

Настроенным против вакцин соотечественникам он предложил почитать историю, чтобы освежить в памяти (или узнать), от каких болезней ранее умирали люди «в неиспорченном химией мире».

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Блогер Варламов обматерил выступающих против вакцинации россиян

Сегодня, 10:09

Кардиолог Кремнёв раскрыл правду о «чудо-средстве» для чистки сосудов

Вчера, 21:29

Эрик Клэптон отказался выступать, если от его поклонников будут требовать подтверждения вакцинации

23-07-2021, 20:49

На мужа Анастасии Заворотнюк завели дело судебные приставы

21-07-2021, 20:29

Больной онкологией Валентин Юдашкин рассказал о реакции Аллы Пугачевой на его болезнь

20-07-2021, 19:49

Соседов появился на международном белорусском фестивале «Славянский базар»

19-07-2021, 19:14

Любовь Казарновская раскритиковала современную культуру

18-07-2021, 17:49

Кортнев назвал слушателей Баскова и Пугачевой неразвитыми людьми

16-07-2021, 13:34

Власти Белоруссии не пустили критика Сергея Соседова на «Славянский базар»

13-07-2021, 15:09

Отец звезды «Уральских пельменей» Вячеслава Мясникова скончался в больнице от коронавируса

11-07-2021, 14:49

Певица Анастасия Приходько рассказала о травмирующем и болезненном опыте работы с Константином Меладзе

9-07-2021, 13:04

Директор МакSим Маргарита Соколова расcказала о своей болезни

9-07-2021, 12:09

Новый супруг Анастасии Макеевой считает, что ему не за что извиняться

8-07-2021, 22:19

Вере Алентовой стало плохо на похоронах Владимира Меньшова

8-07-2021, 14:39

НАТО третьи сутки ищет угрожавшие британскому эсминцу подлодки РФ

5-07-2021, 20:49

Анфиса Чехова попросила у бурятских женщин прощения за свои слова

4-07-2021, 15:14

Мария Кожевникова объяснила свой отказ от вакцинации от коронавируса COVID-19

3-07-2021, 12:19

Лидер «Ногу свело» Макс Покровский обругал Билана из-за сорванного концерта

2-07-2021, 16:39

Актриса из сериала «Счастливы вместе» Наталья Смирнова умерла от коронавируса

1-07-2021, 19:14

У МакSим обнаружили поражение печени

29-06-2021, 00:19

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

В Турции опять встал вопрос закрытия страны: названы предполагаемые даты

В Турции опять встал вопрос закрытия страны: названы предполагаемые даты

25-07-2021, 06:54

0

Турецкое издание Turizmgunlugu пишет о том, что в случае низких темпов вакцинации населения от коронавируса границы...

Подробнее
Минздрав РФ представил новые рекомендации по вакцинации взрослых от коронавируса

Минздрав РФ представил новые рекомендации по вакцинации взрослых от коронавируса

24-07-2021, 23:09

0

Министерство здравоохранения РФ предоставили новые рекомендации о вакцинации взрослого населения против коронавируса....

Подробнее
В Роспотребнадзоре разъяснили, не помешают ли вакцинации антитела к коронавирусу

В Роспотребнадзоре разъяснили, не помешают ли вакцинации антитела к коронавирусу

25-07-2021, 09:29

0

Массовая вакцинация от коронавируса в стране продолжается, но вопросов у граждан о прививках меньше не становится....

Подробнее
Эксперт Намазова-Баранова рассказала, как проходят исследования вакцин на детях и подростках

Эксперт Намазова-Баранова рассказала, как проходят исследования вакцин на детях и подростках

24-07-2021, 16:19

0

Большинство родителей сомневаются в безопасности препаратов для прививок от COVID-19, вводимых детям и подросткам....

Подробнее
Врачи рассказали о новом типе умирающих от COVID-19 пациентов

Врачи рассказали о новом типе умирающих от COVID-19 пациентов

25-07-2021, 19:04

0

Британские врачи рассказали о совершенно новом типе пациентов. По их словам, таким пациентам за 40, раньше они были...

Подробнее
Турецкое издание Haber7 написало о приказе Путина сбивать израильские военные самолеты

Турецкое издание Haber7 написало о приказе Путина сбивать израильские военные самолеты

Вчера, 20:54

0

Турецкое издание Haber7 опубликовало информацию о том, что российским военнослужащим дан приказ сбивать израильские...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Эксперт Русакович рассказал, чем отличаются тесты на антитела к COVID-19

Эксперт Русакович рассказал, чем отличаются тесты на антитела к COVID-19

25-07-2021, 13:14

0

Биолог Георгий Русакович рассказал, чем отличаются тесты на антитела к COVID-19. По его словам, они могут быть...

Подробнее
Жителя Кирова привлекут к ответственности за распространение фейка о закрытии города из-за коронавируса

Жителя Кирова привлекут к ответственности за распространение фейка о закрытии города из-за коронавируса

24-07-2021, 16:39

0

Борьба с авторами фейков о коронавирусе и вакцинации от COVID-19 продолжается. Недавно полицейские Кирова нагрянули к...

Подробнее
Подросткам перед вакцинацией от коронавируса придется сделать ПЦР тест

Подросткам перед вакцинацией от коронавируса придется сделать ПЦР тест

Вчера, 08:09

0

Как известно, в России обсуждается возможность вакцинации от коронавирусов подростков. Если это будет одобрено, то...

Подробнее
The Drive: ВВС США планируют использовать для защиты «силовые поля»

The Drive: ВВС США планируют использовать для защиты «силовые поля»

24-07-2021, 21:14

0

Американское издание The Drive, ссылаясь на многочисленные сообщения Исследовательской лаборатории Военно-воздушных сил...

Подробнее