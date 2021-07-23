Кардиолог Кремнёв раскрыл правду о «чудо-средстве» для чистки сосудов

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Известный кардиолог, заслуженный врач России Юрий Кремнёв разбил в пух и прах широко рекламируемое «чудо-средство» для чистки сосудов. Он настоятельно порекомендовал читателям не верить ни одному слову тех, кто говорит, что «это лекарство от вас скрывают, а это потенцию поднимает, а другое чистит сосуды».
В Интернете активно рекламируется препарат «Микардин», который, якобы, советует своим пациентам знаменитый кардиохирург Лео Бокерия. Мошенники даже сочинили легенду о выпуске программы «Докшоу», в которой врач заявил, что люди умирают не от ковида, а от сердечно-сосудистых заболеваний, и есть только одно средство, которое всех спасет — «Микардин». На самом деле никакой передачи не было и в помине, и Бокерия никогда данный препарат не рекламировал — его имя нагло и цинично использовали аферисты.
Ситуацию прокомментировал специально для Царьграда Юрий Алексеевич Кремнёв, кардиолог, доктор медицинских наук, заслуженный врач России.
«Действительно по статистике от сердечно-сосудистых заболеваний умирают больше, чем от ковида. Но, к сожалению, нет такого лекарства, которое, якобы за копейки, чистит сосуды и защищает от смерти при ковиде. Не существует».
Он дал совет всем, кто видел эту рекламу и заинтересовался: «Не верьте. Хороший препарат не нуждается в рекламе. Всем известен, как он действует, в каких дозах принимать».
Всю информацию о новых лекарственных средствах врачам сообщают каждый год на конференциях медиков.
«Вот такого названия я не слышал, — признался врач, — прямо удивился».
А подобных историй, в которых используют имя Лео Бокерии, очень много, предупредил кардиолог.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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