На мужа Анастасии Заворотнюк завели дело судебные приставы

Сегодня, 20:29

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На мужа Анастасии Заворотнюк завели дело судебные приставы

Известный фигурист Петр Чернышев опять оказалась в черном списке ФССП, как сообщило издание «Комсомольская правда».

После того, как стал известен диагноз Анастасии Заворотнюк, любящий муж изо всех сил старается помочь супруге, зарабатывая на ее лечение. Он принимает участие в шоу Татьяны Навки, работает в собственной школе фигурного катания в Санкт-Петербурге.

Школа, как уточняет издание, была для Чернышева убыточным бизнесом. Однако после случившейся в 2019 году беды в звездной семье Петр вложился в школу и смог заработать целых 100 млн рублей за год.

Как сообщает «Комсомольская правда», на сегодняшний день ледовая школа вновь перестала функционировать. Мало того, она попала в «черный список» ФССП. Приставы в принудительном порядке требуют от фирмы Чернышева выплаты страховых взносов на сумму от 1000 до 4500 рублей.

Юрист Михаил Алексеев попытался разъяснить сложившуюся ситуацию. Он рассказал изданию о том, что, вероятнее всего, фигурист решил закрыть фирму и перешел на ИП.

«В ООО очень сложно выводить выручку. Даже если ты являешься его учредителем. Именно поэтому многие переходят в ИП, оставляя фирмы в спящем режиме», - пояснил Алексеев.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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