Больной онкологией Валентин Юдашкин рассказал о реакции Аллы Пугачевой на его болезнь

Сегодня, 19:49

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Больной онкологией Валентин Юдашкин рассказал о реакции Аллы Пугачевой на его болезнь

Известный российский модельер Валентин Юдашкин близко дружит с Аллой Пугачевой уже много лет. 

В своем интервью Вячеславу Манучарову дизайнер рассказал, как примадонна восприняла новость о его болезни: «Я увидел другую Пугачеву. В ее глазах была настоящая паника».

Ведущий затронул очень тяжелую для Юдашкина тему - его болезнь. Вот уже несколько лет известный всему миру дизайнер борется с онкологией. Он признался, что его диагноз стал огромным ударом не только для семьи, но и для друзей. 

Валентин также рассказал о том, что самую эмоциональную реакцию получил от Аллы Борисовны: «Когда Алла услышала мой диагноз, то переменилась в лице и как будто стала совершенно другой. Она очень сильно переживала за меня. И как могла помогала. Я очень благодарен Алле за участие», - сообщил Юдашкин.

В настоящее время дизайнер чувствует себя хорошо. Болезнь не исчезла, но медики отмечают, что при правильном лечении он сможет жить в привычном ритме. Кроме того, болезнь может не сказаться на продолжительности жизни кутюрье.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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