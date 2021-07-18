Больной онкологией Валентин Юдашкин рассказал о реакции Аллы Пугачевой на его болезнь

Каждый пятый врач в РФ рекомендует пациентам не прививаться от коронавируса COVID-19
Сервис «Актион Медицина» провел исследование, чтобы выяснить, какой процент российских врачей не поддерживает...Подробнее
Известный российский модельер Валентин Юдашкин близко дружит с Аллой Пугачевой уже много лет.
В своем интервью Вячеславу Манучарову дизайнер рассказал, как примадонна восприняла новость о его болезни: «Я увидел другую Пугачеву. В ее глазах была настоящая паника».
Ведущий затронул очень тяжелую для Юдашкина тему - его болезнь. Вот уже несколько лет известный всему миру дизайнер борется с онкологией. Он признался, что его диагноз стал огромным ударом не только для семьи, но и для друзей.
Валентин также рассказал о том, что самую эмоциональную реакцию получил от Аллы Борисовны: «Когда Алла услышала мой диагноз, то переменилась в лице и как будто стала совершенно другой. Она очень сильно переживала за меня. И как могла помогала. Я очень благодарен Алле за участие», - сообщил Юдашкин.
В настоящее время дизайнер чувствует себя хорошо. Болезнь не исчезла, но медики отмечают, что при правильном лечении он сможет жить в привычном ритме. Кроме того, болезнь может не сказаться на продолжительности жизни кутюрье.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Сервис «Актион Медицина» провел исследование, чтобы выяснить, какой процент российских врачей не поддерживает...Подробнее
Российский ученый-академик РАН Виталий Зверев сообщил об идентичности иммунитета переболевших граждан и того, который...Подробнее
В связи с пандемией коронавируса и появлением вакцин в обществе начались споры о необходимости прививки. По мнению...Подробнее
Российский специалист-фармаколог Андрей Кондрахин предоставил полный список существующих противопоказаний для...Подробнее
QR-коды в местах общественного питания в Москве вводились с единственной целью - так власти пытались увеличить...Подробнее
В Роспотребнадзоре призывают россиян не увлекаться подсчетом антител после вакцинации. Стоит понимать, что они бывают...Подробнее
Кубинские исследователи сообщили о высоких показателях эффективности произведенных в стране препаратов от коронавируса....Подробнее
Вакцинация от COVID-19 до недавнего времени не разрешалась женщинам с беременностью и тем, кто осуществляет грудное...Подробнее
Журналисты издания «Невские новости» попытались выяснить у экспертов, почему в последние несколько дней от властей...Подробнее
В Москве в субботу, 17 июля, в одну из столичных больниц госпитализировали 23-летнюю девушку, которая за несколько дней...Подробнее
Комментировать