Известный музыкальный критик, телеведущий и Член союза журналистов Москвы, 53-летний Сергей Соседов появился на международном белорусском фестивале «Славянский базар» в Витебске. Ранее его визит в Белоруссию стоял под большим вопросом.

Стало известно, что российскому критику все же удалось добраться до фестиваля. Случилось это после того, как он стал воздерживаться от гневных высказываний в адрес властей Белоруссии.

Напомним: ранее Соседову отказали в аккредитации и закрыли въезд в соседнюю страну. В ответ на это Сергей Васильевич разразился гневными высказываниями в адрес белорусских властей и организаторов «Славянского базара» на своей странице в социальной сети. При этом журналист не рассказал обществу, по какой именно причине его отказались впускать в Белоруссию.

Спустя время на странице Соседова исчезла гневная тирада. По всей видимости, ситуация была улажена. Тем более на фестивале его можно было увидеть в прекрасном настроении в числе аккредитованных журналистов.

Международный музыкальный фестиваль «Славянский базар» в Белоруссии был открыт в 1992 году. Мероприятие всегда проходило в городе Витебск. В 2021 году фестиваль стартовал 15 июля и продлится до 18 июля. Российские эстрадные исполнители являются постоянными гостями конкурса.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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