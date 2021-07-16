Академик РАН Виталий Зверев объяснил, почему переболевшим COVID-19 не нужна прививка
Российский ученый-академик РАН Виталий Зверев сообщил об идентичности иммунитета переболевших граждан и того, который...Подробнее
Известный музыкальный критик, телеведущий и Член союза журналистов Москвы, 53-летний Сергей Соседов появился на международном белорусском фестивале «Славянский базар» в Витебске. Ранее его визит в Белоруссию стоял под большим вопросом.
Стало известно, что российскому критику все же удалось добраться до фестиваля. Случилось это после того, как он стал воздерживаться от гневных высказываний в адрес властей Белоруссии.
Напомним: ранее Соседову отказали в аккредитации и закрыли въезд в соседнюю страну. В ответ на это Сергей Васильевич разразился гневными высказываниями в адрес белорусских властей и организаторов «Славянского базара» на своей странице в социальной сети. При этом журналист не рассказал обществу, по какой именно причине его отказались впускать в Белоруссию.
Спустя время на странице Соседова исчезла гневная тирада. По всей видимости, ситуация была улажена. Тем более на фестивале его можно было увидеть в прекрасном настроении в числе аккредитованных журналистов.
Международный музыкальный фестиваль «Славянский базар» в Белоруссии был открыт в 1992 году. Мероприятие всегда проходило в городе Витебск. В 2021 году фестиваль стартовал 15 июля и продлится до 18 июля. Российские эстрадные исполнители являются постоянными гостями конкурса.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Российский ученый-академик РАН Виталий Зверев сообщил об идентичности иммунитета переболевших граждан и того, который...Подробнее
В связи с пандемией коронавируса и появлением вакцин в обществе начались споры о необходимости прививки. По мнению...Подробнее
Вакцинация в России от ударных темпов далека, невзирая на то, что многие регионы для отдельных категорий работников...Подробнее
Российский специалист-фармаколог Андрей Кондрахин предоставил полный список существующих противопоказаний для...Подробнее
Социальные сети, тот же Facebook, пропуская публикации, в которых содержится дезинформация о вакцинах от коронавируса,...Подробнее
Разработчики кубинской вакцины от коронавируса Abdala заявляют, что она на все 100 процентов эффективна в...Подробнее
Новые штаммы коронавируса спровоцировали третью волну пандемии. Штамм «дельта», выявленный впервые в Индии,...Подробнее
QR-коды в местах общественного питания в Москве вводились с единственной целью - так власти пытались увеличить...Подробнее
Сервис «Актион Медицина» провел исследование, чтобы выяснить, какой процент российских врачей не поддерживает...Подробнее
Всемирная организация здравоохранения пока не готова дать однозначный ответ о том, как долго обеспечивает защиту от...Подробнее
Комментировать