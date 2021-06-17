Актриса Асмус заявила, что у нее уже не один год есть отношения

33-летняя звезда телесериала «Интерны» Кристина Асмус призналась своим поклонникам, что после развода с Гариком Харламовым, у нее уже давно есть новые отношения. При этом актриса не сообщила имя нового возлюбленного, однако заявила, что это не партнеры по театру или съемочной площадке. Об этом пишет «Телепрограмма».

Новость о том, что Кристина Асмус состоит в отношениях с неизвестным мужчиной, была принята поклонниками актрисы с огромным ажиотажем — в Сети начались бурные обсуждения того, кто же может быть похитителем сердца звезды фильма «Текст». Несмотря на то, что Кристина четко обозначила, что у нее роман не с партнером по съемочной площадке, некоторые фанаты предположили, что именно Иван Янковский может быть возлюбленным Асмус — ведь именно после выхода скандального фильма «Текст» в семейной жизни Кристины Асмус и Гарика Харламова пошла трещина.

«Да, у меня есть отношения и не один год уже. Но пресса ни разу не выиграла в угадайку», - объявила Кристина Асмус.

Еще одним претендентом на статус возлюбленного звезды «Интернов» был назван актер Сергей Гилеев, с которым Кристина задействована на съемках фильма «Хочу замуж». Аргументом в пользу этой версии является тот факт, что Гилеев разместил на аккаунте своего персонажа из картины «Хочу замуж» совместную с Асмус фотографию и подписал ее лаконично: «Моя».

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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