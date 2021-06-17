Певица Лолита рассказала, как пролежала два месяца в Кащенко

17-06-2021, 09:29

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Певица Лолита рассказала, как пролежала два месяца в Кащенко
Лолита Милявская

57-летняя певица и актриса Лолита Милявская сообщила о непростом периоде в своей жизни 20 лет назад — звезда почти 2 месяца пролежала в психиатрической больнице имени Кащенко под наблюдением врача Ларисы Пекарской. Об этом проинформировала радиостанция «Комсомольская правда».

Обладательница национальной телевизионной премии «ТЭФИ-2007» Лолита Милявская раскрыла, как в начале своей сольной карьеры в 2000 году ей пришлось пройти наблюдение у врача-психиатра Ларисы Пекарской.

«Это был непростой период для меня. Мы разошлись с Сашей Цекало, распался Кабаре-дуэт Академия — это серьезно пошатнуло мое душевное равновесие. К тому же у меня развилось малокровие, и сил не было вообще ни на что. Я уже была похожа на человека, который пережил Освенцим. Тебе не надо удалять комки Биша, и просто не могут взять кровь», - поделилась звезда.

Милявская отметила, что обращение в знаменитую психиатрическую больницу было для нее единственным выходом в тот момент — и она поступила как взрослый осознанный человек, который заботится о своем здоровье.

«Когда чувствуешь, что мир падает — надо не стесняться, и найти себе хорошего психиатра. Надо взглянуть в глаза своим проблемам, осознать их, и найти решение, пройдя курс психотерапии», - добавила певица.

Лолита поделилась, что она переживала за свою первую встречу с психиатром, поскольку экстравагантное поведения и экзальтирование, которое было частью ее сценического амплуа, не совсем вписывались в нормальные общепринятые рамки.

«Лариса Пекарская видела же наверняка, что я вытворяла на сцене, и может думала, что я не подлежащий лечению экземпляр. Но она настоящий профессионал, и смогла помочь мне», - добавила Лолита.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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