Ведущая Ольга Орлова объяснила, почему передачу с Дмитрием Шепелевым не показывали на ТВ

Российская певица, ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Орлова рассказала, почему детское шоу «Ты как я» на телеканале ТНТ временно прекратило выходить. Напомним, что ведущим программы является бывший гражданский супруг покойной певицы Жанны Фриске Дмитрий Шепелев. Об этом сообщает «Телепрограмма».

Как известно, Орлова была близкой подругой Жанны. В начале 2000-ых артистки вместе выступали в составе группы «Блестящие». Ольгу попросили прокомментировать, почему шоу с Шепелевым на ТНТ решили приостановить.

Несколько месяцев назад в СМИ появились слухи о том, что продюсеры приняли решение приостановить проект «Ты как я» сразу же после первого сезона. Однако в итоге оказалось, что это было неправдой. И ведущим второго сезона остался Шепелев.

По словам Орловой, нет ничего удивительного в том, что публике «не зашел» проект, ведущим которого является Дмитрий.

«Он ведь очень злой человек, чтобы вести детскую передачу», - призналась ведущая «Дом-2».

По мнению Ольги, данный проект должен вести другой человек, умеющий ладить с детьми.

Напомним: ранее артистка рассказала о том, как сходила на шестую годовщину смерти Жанны. Оказалось, что на мероприятии были лишь родители певицы. Мать Фриске Ольга пожаловалась Орловой, что устала от постоянных звонков журналистов, которые пытаются разведать информацию о Шепелеве.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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