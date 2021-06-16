Андрей Малахов показал, в каких условиях как живет бывшая жена Николая Сличенко

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Известный телеведущий Андрей Малахов решил выяснить, как живет первая жена известного артиста Николая Сличенко — Сетара Казымова. Ранее появилась информация о том, что 90-летняя женщина вынуждена проживать в чудовищных условиях и что ей не дают видеться с родными.
Изначально внимание к Сетаре Ахмедовне привлекла ее подруга, которая выразила глубокую обеспокоенность плачевным положением Сетары Ахмедовны. Сама же бывшая жена артиста рассказала, как жила в одной комнате с соседкой-шизофреником, и пожаловалась на плохое питание. Также выяснилось, что сын пенсионерки крупно потратился, и квартиру пришлось продать за долги, после чего хозяйка жилплощади оказалась в учреждение, в которое и приехали журналисты телеканала «Россия 1». Им показали, что Сетара Ахмедовна живет в отдельной чистой палате. Журналисты оценили обед и убедились, что женщина ест в том числе овощи и фрукты, пишет starhit.ru.
Однако подруга Казымовой Марина Кондрашова уверена, что руководство учреждения хорошо подготовилось к визиту телевидения.
Как рассказала подруга Казымовой, ее вызвали к директору пансионата и отчитали за то, что та выставила их в негативном свете. По ее словам, за пару дней они управились: все убрали, вторую кровать поставили и сделали Сетаре маникюр.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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