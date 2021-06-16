Анастасия Макеева тайно сыграла свадьбу с Романом Мальковым 7 мая

Анастасия Макеева и ее избранник Роман Мальков сыграли тайную свадьбу 7 мая. В этом призналась сама актриса, а также она добавила, что специально не распространялась на тему замужества для того, чтобы не привлечь лишнее внимание. Анастасия также отметила, что бракосочетание стало одним из самых счастливых моментов в ее жизни.

Свадебное торжество прошло в Крыму, на берегу моря, как и мечтала актриса. Но на мероприятии не было родных и друзей. Оказалось, что настоящая свадьба состоялась незадолго до того торжества, которое влюбленные показали подписчикам. Как выяснилось, пара обменялась кольцами в столичном ЗАГСе, а отметила это радостное событие в Вальдо бар – одном из самых уютных заведений Москвы.

Актриса уже даже не вспоминает о скандалах, которые вспыхнули связи с ее романом с Мальковым. Как известно, ради женитьбы на Анастасии бизнесмен бросил жену и четверых детей, но его новую пассию этот факт не смущает. Более того, она благодарна судьбе за то, что встретила Малькова, который, по ее словам, ведет себя как настоящий мужчина. Актриса, для которой новый брак стал уже четвертым, перестала обращать внимание на недоброжелателей. Заметим, что Анастасия завела интрижку с мужчиной, который был еще женат.

Измена мужа потрясла Светлану Малькову, и она долго приходила в себя после предательства. Сейчас женщина старается сконцентрироваться на карьере и семье. Она признается, что бывший муж вот уже несколько месяцев не помогает детям деньгами. Светлана добивается алиментов через суд.

Но Анастасия Макеева, наверное, знает гораздо больше, чем бывшая жена ее нового мужа. Актриса уверяет, что Мальков обеспечивает детей. Она также намекнула на то, что Светлана была плохой женой.

«Посмотрите, что делает любовь с мужчиной! Мое желание о нем заботиться — и у него блеск в глазах и улыбка на лице. Если не я, то кто же?», — заявила актриса.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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