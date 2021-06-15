Бывшая жена Сличенко сдавала единственного сына в интернат

Экс-жена Сличенко сдавала единственного сына в интернат.

Недавно в «Прямом эфире» пытались разобраться в тайнах семьи известного народного артиста Николая Сличенко. Как стало известно на передаче, первая жена артиста - Сетара Казымова - сдавала своего единственного сына в детский дом. Это произошло уже после развода с цыганом.

В настоящее время сама 90-летняя Казымова оказалась в пансионате для ветеранов труда - она находится там на протяжении последних 9 лет. И поспособствовал такому «переезду» единственный сын Алексей. Мужчина из-за своих многомиллионных долгов потерял квартиру, а также перестал заботиться о матери.

Бывшая жена Алексея Сличенко, напомнив о детдоме, в котором воспитывался сын Алексей, высказала уверенность, что в своей нынешней участи и в сложных отношениях с Алексеем виновата сама Сетара Казымова.

«Как же можно было родить от Николая Алексеевича и отдать сына в интернат?» – возмутилась Валентина Сличенко.

Она заявила, что своей матерью ее бывший муж считал не только Казымова, но и вторую жену цыгана Николая Сличенко - Тамиллу Суджаевну.

Защищает женщина своего бывшего мужа и по вопросу долгов: она заявила, что его проблемы с финансами с игроманией не связаны.

«Леша – предприимчивый человек. Он и его 5 друзей сделали договор на постройку какого-то комплекса. Дело не пошло, ему пришлось продать пять квартир, чтобы расплатиться с банковскими обязательствами», – сообщила Сличенко.

На защиту первой супруги артиста встала родственница семьи - Валида Сачакова. По ее словам, после развода пары Сетара практически оказалась на улице, ее выжили из театра и деваться с ребенком ей было просто некуда.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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