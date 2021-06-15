Губерниев довел Бузову до слез в прямом эфире, но потом извинился

В эфире телеканала «Матч ТВ» разыгралась настоящая драма со слезами и оскорблениями. Гостьей программы «Все на матч» стала певица Ольга Бузова, которая выступила с речью в поддержку сборной России проигравшей Бельгии со счетом 0:3 на старте ЕВРО-2020.

В ходе беседы Ольга вступила в спор с комментатором Дмитрием Губерниев, который спросил поп-звезду, какая школа ей ближе — российская с требованиями Черчесова или знаменитая советская тренера Эфроса. Но Бузова не смогла ему ответить, после чего Губерниев задал ей вопрос:

«Вы перестали пить коньяк по утрам?».

Таким образом, он процитировав фразу из книги Астрид Линдгрен про Карлсона. Этого Ольга вынести не смогла, и зарыдала от обиды, так как, видимо, не читала книг Линдгрен и не смотрела знаменитый мультик. При этом она назвала спортивного комментатора хамом, дном и писакой, а также заявила, что он для нее не является мужчиной.

Позднее Дмитрий сообщил, что вовсе не хотел задеть телеведущую и надеялся на ироничную реакцию Ольги. Губерниев принес Бузовой извинения в Инстаграм. Между тем сама Бузова не стала подавлять в себе свой гнев, и вылила душу тоже в соцсети, написав:

«Так хочется сказать, но я промолчу. Я все могу понять, пережить, простить, но мужское хамство в прямом эфире мое сердце, воспитание, религия не принимают!»

За Бузову вступился ее коллега Дима Билан, который опубликовал пост с такими словами:

«Оль, ты достойнее многих людей, которые льют на тебя грязь и хайпятся».

Певец также написал, что все больше становится поклонником Бузовой. Бывший возлюбленный Ольги, Давид Манукян тоже не остался в стороне от скандала. Он пристыдил дерзкого комментатора.

«Вам, Губерниев, стоит поучиться такту. Мне вас жаль», - написал Дава.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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