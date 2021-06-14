Собчак обвинили в продажности властям

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Ксения Собчак в своем аккаунте Instagram опубликовала пост, в котором расхвалила действия правительства в отношении борьбы с коронавирусом.
Напомним: накануне мэр Москвы Сергей Собянин ввел новые карантинные ограничения для москвичей, одновременно продлив выходные вплоть до 20 июля. Об этом сообщает Popcornnews.ru.
«За последние два года сколько раз я повторила про себя фразу: «Какое счастье, что я живу именно здесь». Бессмысленно отрицать, что мы справляемся покруче других», — заявила Собчак на своей странице.
За это на телеведущую мигом обрушилась волна обвинений в продажности и лицемерии.
Комментаторы возмущались, что сама Собчак активно посещает разные мероприятия и при этом ничуть не обеспокоена, как это влияет на распространение инфекции.
«Вводят ограничения, плохая эпидобстановка, а по «России-1» идёт прямая трансляция концерта в честь Дня России! Куча народа — и все без масок», — указывали подписчики Собчак.
Кроме того, однобокость суждений телеведущей, которая в публикации не упомянула о негативных последствиях карантина для российской экономики и о крайне неактивной иммунизации населения, также была подвергнута критике читателей.
«Сколько стоил этот пост?», «Ксюнь, забыла хештег #направахрекламы», «Смешно это читать, когда постоянно видишь всех вас на тусовках и премиях, целующихся в десны», «А, предпринимателям нужно деньги печатать? Вам что, заплатили за этот пост?» - большинство комментаторов высказали уверенность, что слова Собчак были проплачены властью.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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