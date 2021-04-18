Ведущий «Дома-2» Влад Кадони спрогнозировал будущее проекта без Бузовой

Сегодня, 10:54

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Ведущий «Дома-2» Влад Кадони спрогнозировал будущее проекта без Бузовой
Российский актер, телеведущий, психолог и экстрасенс Влад Кадони

Российский актер, телеведущий, психолог и экстрасенс Влад Кадони сообщил, какие перспективы ожидают проект «Дом-2» без телеведущей Ольги Бузовой. Накануне экс-участница «Дом-2» заявила, что не намерена вести перезапуск проекта на канале «Ю» из-за того, что ее история в этом шоу подошла к концу, передает «StarHit.ru».

Телеведущий проекта «Дом-2» Влад Кадони отметил, что отказ Ольги Бузовой сотрудничать с проектом вполне объясним — она переросла это шоу, стала отдельной самостоятельной личностью, и не хочет более ассоциироваться у публики как участница и ведущая «Дом-2».

«Конечно, Бузова привносила в шоу свой особый колорит и хорошие рейтинги, но ее отсутствие качественно никак не скажется на проекте. Перезапуск подразумевает собой новые идеи, свежий формат, уход от старых канонов, более качественный контент. Даже без Ольги Бузовой проект будет жить и развиваться на высоком уровне», - прокомментировал Влад Кадони.

Экстрасенс отметил, что лично он не видит смысла в том, чтобы искать пятого ведущего на замену Бузовой — по его словам, нынешний состав ведущих отлично справляется со своей задачей. Телеведущий также пожелал своей экс-коллеге по «Дом-2» удачи в создании собственных авторских проектов, а также мудрости — чтобы она с течением времени не пожалела о своем решении уйти с поста телеведущей «Дом-2».

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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