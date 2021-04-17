Бывшая помощница Пугачевой рассказала о работе у Примадонны

Сегодня, 12:29

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Бывшая помощница Пугачевой рассказала о работе у Примадонны
Людмила Дороднова

Бывшая помощница по хозяйству Филиппа Киркорова и Аллы Пугачевой Людмила Дороднова дала интервью изданию «7 дней», в котором рассказала о годах работы у знаменитостей первой величины.

Женщина также успела поработать в домах Людмилы Миансаровой, Ларисы Мондрус и других звезд. Однако в последнее время она помогала поп-королю, который платил ей щедро и обещал, что не оставит без помощи в будущем.

«Я общалась с такими людьми, была вхожа в такой мир, о котором можно только мечтать. У Аллы и Филиппа я жила в золотой клетке. Но из нее надо иногда вылетать, спускаться на землю. Вот я и спустилась. Посмотрите, как у меня красиво! Хорошая квартира, хоть и однокомнатная», - рассказала Людмила Дороднова.

По ее словам, Киркоров как-то даже изъявил желание перевезти свою помощницу по хозяйству к себе поближе и приобрести для нее апартаменты в одном подъезде. Но планы не были реализованы, в том числе и из-за неготовности Людмилы перебраться в центр столицы.

Но больше всего ей запомнилась работа у Пугачевой. Домработница очень тепло отзывается о Примадонне.

«У Аллы я получала все сполна. Это первый человек, у которого я жила как у Христа за пазухой. Она бесконечно добрая и совсем не пафосная, несмотря на то, что настоящая звезда», - призналась она.

Сейчас Дороднова меньше общается со звездами, но знает, что в случае необходимости всегда может обратиться к ним за помощью.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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