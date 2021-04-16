Певец Филипп Киркоров заинтриговал поклонников шоу «Маска» своей реакцией на раскрытие героя

Сегодня, 13:59

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Певец Филипп Киркоров заинтриговал поклонников шоу «Маска» своей реакцией на раскрытие героя

53-летний поп-король российской эстрады Филипп Киркоров удивил фанатов своей реакцией на раскрытие персонажа в шоу «Маска». В своем Instagram-аккаунте лн анонсировал, что в следующем выпуске популярного шоу зрителей ожидает фееричное раскрытие и в доказательство опубликовал короткое видео, на котором запечатлена его бурная реакция.

Фолловеры Филиппа Киркорова развили активное обсуждение в Сети, кого же именно раскроют в предстоящем выпуске шоу «Маска» и кто мог вызвать настолько импульсивную реакцию Киркорова. 

«Раскрытие маски вызвало у меня неподдельную реакцию удивления. Уверен, и вы будете в изумлении», - интригующе подписал артист под своей публикацией. 

На видеоролике артист буквально присел от изумления, раскрыв рот, когда увидел, кто же находится под маской — причем от изумления даже не мог подобрать слов. На многочисленные просьбы поклонников хотя бы намекнуть, какая маска будет раскрыта в следующем выпуске, Филипп Киркоров упорно отмалчивается — однако призвал всех непременно присоединиться к просмотру очередного выпуска, который состоится 18 апреля на телеканале НТВ. 

Во втором сезоне фееричного телепроекта «Маска» осталось всего 6 участников — Крокодил, Лама, Носорог, Неваляшка, Заяц и Змея. В предыдущем выпуске шоу покинул певец Марк Тишман, который скрывался за маской Белого Орла. Примечательно, что его имя ни разу не прозвучало в многочисленных версиях звездных детективов.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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